El Niñito Jesús y Santa recibieron cartas de niños golfiteños y ya las respondieron

Treinta y cinco niños del Centro de Educación y Nutrición de Golfito (CEN-Golfito), cargados de ilusión y amor le hicieron una bella carta al Niñito Jesús y a Santa, con el fin de recibir regalitos esta Navidad.

Los niños estaban superemocionados cuando llegó don Germán de Correos de Costa Rica. (Cortesía)

Estos pequeñitos, de entre 2 y 4 años, fueron motivados por la profesora Laura Monge Alvarado, para que, en un solo corazón con sus papitos, le explicaran al Niñito y a Santa lo bien que se han portado este 2021 y que por eso se ganaron los jugueticos que los dos traen desde Belén y el Polo Norte.

El CEN-Golfito está ubicado en el INVU, kilómetro 3, en el puro corazón golfiteño, fue fundado en 1974. Se inauguró en el último año de la tercera administración de don José Figueres Ferrer, don Pepe.

Todos querían ser el primero en darle la carta al cartero. (Cortesía)

Nos explica la profe Laura que ella tenía la idea de las cartitas navideñas desde hace un par de años y que la pandemia le impidió poder realizar la actividad el año pasado, pero que para este se animó, de la mano con que bajaron los contagios por covid-19.

Gran idea

“Tengo 35 años y recuerdo muy bien que cuando estaba pequeñita la única forma de comunicarse con mis familiares en otras partes del país era por medio de carta. En mi casa me enseñaron a decir lo que sentía en el corazón en una carta y esos lindos recuerdos de un gran servicio como el de Correos de Costa Rica es lo que estamos luchando por mantener entre los niños, además de la ilusión y amor a una época de unión familiar”, explica la profe.

Sara Fallas hizo su cartita. (Cortesía)

Ya con el gusanillo de las cartitas picándole bien duro, la profe le habló a don Germán Muñoz Peña, un cartero golfiteño, quien muy seguido llega al CEN-Golfito a dejar y recoger documentos, para ver si podía organizar todo y que él llegara a recoger las cartas.

Eso sí, le explicaron al cartero que, por asuntos de pandemia, tendría que recoger las cartitas con las listas de regalos en dos días y en cada día una vez por la mañana y otra por la tarde, ya que los 35 pequeñitos están divididos en cuatro grupos para respetar al máximo el distanciamiento en el aula.

Hay 28 niños que asisten a clases presencialmente y 7 que están asistiendo de manera virtual, esos siete chiquitines también hicieron su cartita.

Thiago Aguilar hizo una cartita muy linda. (Cortesía)

Siempre respetando las creencias de cada hogar, la profe Laura mandó dos cartitas en blanco a cada casa, una para enviarla directo a Belén, a donde el Niñito Jesús y la otra rumbo al Polo Norte, a la fábrica de juguetes más linda del mundo, la de Santa.

Gran emoción

“La actividad quedó muy bonita porque los niños estuvieron, y están, muy emocionados. Se ordenaron en grupitos de aquellos que siempre ordenan los juguetes, los que comen mucho, los que comparten siempre con otros, los que se portan muy bien, en fin, todos estuvieron muy felices.

Noha Orozco se lució con su cartita. (Cortesía)

“Les explicamos con cuentos y actividades la real importancia de la Navidad, lo significativo del amor en familia, de compartir con los que uno quiere, que no se necesita dinero para pasarla feliz y alegre con todos los que van la casa”, comentó la profe.

Cada niño hizo su cartita muy feliz, algunos se la mandaron a Santa, otros al Niñito Jesús, en otras casas llegan los dos juntos a eso de las 12 de la noche del 24 de diciembre, en otras casas por creencia no llegan, en fin, la esencia de la actividad fue compartir en familia recordando que los niños todo el año se portaron muy bien.

Emma Acevedo le entregó su cartita a don Germán. (Cortesía)

“En verdad que estamos muy alegres por la motivación de los niños. Los días de hacer las cartas no paraban de hablar de eso y compartir con sus compañeritos qué regalos iban a pedir. Cuando llegaron por las cartas, siguió la emoción porque dicen que ahora deben seguir portándose muy bien para que les lleguen los regalos.

“El cartero llegó el martes 7 y miércoles 8 de diciembre. Cuando los chiquitos lo vieron se superalegraron y querían todos darle al mismo tiempo la carta, fue un momento muy lindo. Esas cartas iban llenas de pedidos de bicicletas, casas de muñecas, muñecas que hablan y lloran, aviones, pistas de carros, dinosaurios, zapatos, paz para todos, bolas de fútbol y hasta de un camión de playa. Las cartas son tiernísimas”, reconoció doña Laura.

Las cartas estuvieron llenas de ternura y amor. (Cortesía)

Cartero feliz

Don Germán, el cartero de Correos de Costa Rica, responsable de la enorme misión de que las cartas de estos 35 golfiteñitos, lleguen a Belén y el Polo Norte, nos comentó: “Fue una experiencia lindísima, la verdad me sacaron las lágrimas. Siempre voy al CEN-Golfito a dejar paquetes y ellos (los niños) lo ven a uno y creen que llego a dejar regalos.

Alexis Porras, auxiliar postal del Centro de Tratamiento Postal en Zapote, muestra la primera carta que le llegó este 2021, a Santa, la escribió un niño de Esparza, Puntarenas (Cortesía)

“Cuando me vieron explotaron de alegría y cada uno llegó con su carta para que yo la agarrara de una vez. Gritaban la lista de regalos que habían escrito, como para que no se me olvidara y me recordaron mucho que yo debía decirle al Niñito Jesús y a Santa que leyeran muy bien cada cartita de ellos, fue precioso”.

Thiago pidió por la paz del mundo. (Cortesía)

Karla González, vocera de Correos de Costa Rica, está encantada de echarle una manita al Niñito y a Santa.

“Siempre es una alegría saber que los niños confían en el correo para una misión tan importante como lo es llevar al Niñito Dios o a Santa sus deseos de Navidad. Gracias a los padres que mantienen viva esa tradición y que nos permiten ser parte de la ilusión de sus hijos”.

En esta cartita piden carritos y bolas de fútbol. (Cortesía)

Con mucha alegría les decimos a los 35 niños que ya tenemos noticias desde Belén y el Polo Norte. Nos han confirmado en exclusiva, tanto el Niñito Jesús como Santa, que ya enviaron los regalos y que están a pocas horas de llegar a Golfito, en donde el Comité Director del CEN-Golfito, los entregarán a cada uno, incluso, tenemos una foto del arbolito navideño del Centro con bolsitas que tienen adentro los regalos. La noticia está confirmada.

La niñas Laura nos mandó en exclusiva la foto con algunos de los regalos que ya llegaron de Belén y el Polo Norte. (Cortesía)

Luana Miranda escribió una carta llena de unión familiar. (Cortesía)

Daluna Quintero se emocionó mucho con don Germán. (Cortesía)