El número del premio mayor del Gordo Navideño 2022 mantiene energías poderosas este 2023

Faltaban 10 minutos para las 8 de la noche del 18 de diciembre del 2022 cuando se cantó el 00 como el número del premio mayor del Gordo Navideño.

Recién habían pasado 20 minutos desde que inició el sorteo más esperado del año y ahí fue cuando la cifra comenzó a llenarse de energía poderosa.

Conversando con vendedores de lotería de diferentes partes del país como San José, Cartago, Guanacaste, Limón y Heredia, así como un par de Puntarenas, todos nos confirmaron que es tal la fuerza de la energía del 00 que arrastró completamente también la venta del 99.

En el quiosco frente a la esquina norte del edifico de Correos de Costa Rica vendieron el 00 con la serie 773 que fue la combinación del premio mayor del año pasado. (Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué la gente anda pidiendo como loca el 99? De acuerdo a lo que nos explican los chanceros, tiene que ver con lo que realmente creen los agüizoteros, quienes entienden que las energías influyen totalmente en la suerte.

“Toda la vida se ha sabido que cuando sale el 99 rapidito jala al 00 y cuando sale el 00 también se da una energía que jala al 99, pues eso es lo que tiene muy motivados a los agüizoteros con el 99. Nos dicen que están convencidos que este año el Gordo Navideño será el 99.

“No nos dejan ni que el número nos llegue a las manos, de una vez se lo arrebatan a uno el 99. Fue imposible este año poder guardarle ni un pedacito a los clientes fijos, porque ha sido un aguacero de clientes en busca de ese 99″, nos comentó un vendedor de Cartago.

Un dato que tiene alegres a todos los jugadores de lotería que han logrado encontrar el 99, es cuando confirman que ese número jamás ha salido en un gordo navideño desde que nació este sorteo extraordinario, en 1960.

“Es ahí donde se convencen aún más los agüizoteros, como nunca ha salido el 99 en la navideña, ya lo sienten fijo para salir y de premio mayor. Ha salido el 90, el 91, el 92, el 93, el 94 (dos veces) y el 96, pero nunca el 99″, explica un chancero de Heredia.

Una locura

Por ahí medio dudamos de todos los chanceros con los que hablamos sobre eso de las energías del 00 que jala al 99, por eso quisimos hacer una última investigación y llamamos a toda una autoridad, un chancero que ha repartido millones en premios, don Luis Gerardo Sibaja Mora, vendedor de lotería sancarleño conocido como “El chancero de la suerte”.

A ese 00 los agüizoteros le tienen una fe tremenda para que jale al 99. (JOHN DURAN)

A don Luis Gerardo lo contactamos a eso de las 3:30 p. m. de este jueves 14 de diciembre para dos cosas: que nos confirmara o desmintiera la extraña relación entre el 00 y el 99, y para ver si ha sentido, como en otras oportunidades, que a él le tocará repartir millones el próximo 17 de diciembre que se juega el Gordo Navideño.

“Por supuesto que sí, la gente se ha vuelto loca pidiéndome el 99 porque lo jala el 00. Ha sido de locos desde que salió el Gordo. En estos momentos que estoy hablando con usted tengo una fila increíble de gente y casi todos me piden el 99. La venta ha estado bien buena.

“Es más, le voy a decir algo, la gente siente tan poderosa la energía del 00 que muchos, pero en verdad muchos, me pidieron que se los apartara ya que están convencidos que repetirá como premio mayor. Yo ya de eso tengo mis dudas, pero ese 00 se las trae”, nos explica don Luis Gerardo.

Por si no lo sabía, el sancarleño es un verdadero repartidor de millones que vende lotería en la esquina oeste del mercado municipal sancarleño.

“He vendido cualquier cantidad de millones, ya ni me acuerdo, pero la gente sí se acuerda y me lo agradece. Hay otro secreto, siempre les deseo suerte a todos los que me compran, cada pedacito lo doy con mucho cariño y eso también jala suerte.

El Chancero de la suerte, don Luis Gerardo Sibaja, sancarleño, asegura una venta loca del Gordo Navideño y del 99.

“El mayor de la lotería lo he vendido como nueve veces, vendí los ₡1.390 millones de uno de los acumulados más grandes de la historia, también vendí 20 pedacitos del Gordo Navideño del 2019 a un señor de 71 años… es que son muchos años los que tengo vendiendo lotería, regalando alegrías”, nos comenta este hombre de 68 años y quien vive en el sancarleño barrio San Martín.

Los números del premimo mayor de los últimos 10 Gordos Navideños: