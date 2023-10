El OIJ recibe empujón necesario para combatir la terrible inseguridad que vive el país

Hay buenas noticias para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la seguridad del país que está en crisis.

Con 34 votos a favor los diputados aprobaron en segundo debate un proyecto de ley que dará un empujón a la Policía Judicial. Los legisladores oficialistas no estuvieron de acuerdo con la iniciativa por lo que la votaron en contra.

Ahora el OIJ no tendrá que pagar el IVA por las compras que haga. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El proyecto aprobado excluye al OIJ del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para el OIJ, esto implica tener un ahorro de alrededor de ¢2.000 millones, que le permitirá adquirir tecnología para abrir teléfonos celulares de alta gama y que, actualmente, en la mayoría de los casos que investiga, media un celular.

LEA MÁS: Revelan datos de los préstamos gota a gota que asustan

Randall Zúñiga, director del OIJ, había dicho en varias ocasiones que ese proyecto de ley era de suma importancia para que la institución obtuviera más recursos. La iniciativa fue presentada por el diputado liberacionista Danny Vargas.

Hace unos días aprobaron otros dos proyectos de ley importantes en materia de seguridad.

Randall Zúñiga, director del OIJ, había pedido a los diputados que aprobaran el proyecto de ley. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

LEA MÁS: Salen a la luz nuevos datos que ponen en duda la transparencia de la campaña de Rodrigo Chaves

Uno fue el 22.651 para que el OIJ pueda agilizar el tiempo que se tarda en hacer los levantamientos de cadáveres y así los agentes estén disponibles más rápido.

El otro fue el 22.588, que tiene como fin que las placas de los vehículos del OIJ no aparezcan en el registro público para que los delincuentes no tengan cómo verificar si un carro es o no de la Policía Judicial.