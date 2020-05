“Personalmente, los hospitales me ponen muy nerviosa, por eso le pedí mucho a Dios antes de entrar porque creí que me lo iba a encontrar sufriendo mucho, pero no fue así, está con máquinas que le ayudan a respirar y a otras funciones, pero su rostro tiene paz, entonces me llenó de paz y pude despedirme, con mucho dolor, pero con mucha paz”, dijo la hija.