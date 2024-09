El papa Francisco recibió un sencillo e inesperado regalo desde Costa Rica

El papa Francisco recibió de regalo un guante que recogió basura en playa Guacalillo en Puntarenas, en noviembre del año pasado, y también recogió basura en las márgenes del río María Aguilar y Tiribí.

En pleno vuelo rumbo a Indonesia al papa le dieron este particular regalo como un recuerdo de los trabajos que hacen miles de voluntarios todos los días en Costa Rica para limpiar ríos y mares de la basura.

El papa Francisco recibió de regalo un guante que recogió basura en playa Guacalillo. (Cortesía)

El guante era de un vecino de Sabanilla de Montes de Oca, Fabián Leandro Hernández, quien tiene 39 años, es catequista y tiene más de cuatro años de ser voluntario para limpiar diferentes playas y ríos del país.

Fabián nos contó que un conocido que trabaja en la Conferencia Episcopal lo contactó en noviembre del año pasado, justo cuando él había ido de voluntario a la playa puntarenense y una semana después regaló su guante, pero a él le dijeron que había una muy pequeña posibilidad de que le llegara al papa, por eso no se hizo ilusiones.

“Hace como cuatro días me dijeron que el papa Francisco sí recibiría el guante de regalo y hoy (este martes 3 de setiembre), desde las 5 de la mañana, me mandaron el mensaje confirmando, además, ya me mandaron la noticia con las fotos.

“Es increíble. Difícil de explicar lo que se siente. Muy feliz, muy emocionado. Como católico imagínese lo que uno puede sentir de ver al papa tocando un guante que yo anduve puesto. Demasiada felicidad”, explica el josefino.

Fabi entiende perfectamente que su guante simboliza a todos los voluntarios que luchan por tener lo más limpios posibles nuestros ríos y playas.

En noviembre del año pasado el guante le ayudó a recoger basura en Guacalillo. (Cortesía)

“Que el papa se dé cuenta que en Costa Rica hacemos esfuerzos para mantener limpio el país es algo que me llena demasiado el corazón. Uno hace cosas sin pensar que se van a volver increíbles. Ese guante ayudó a recoger más de 80 kilos de basura en Guacalillo”, aseguró.

No quiere dejar pasar la oportunidad, gracias al papa Francisco, para sacar su lado más voluntario.

“Ser voluntario llena mucho, da demasiadas alegrías, pero también frustra porque uno sabe que recoge cien kilos y al otro día el río o la playa está igual.

“Se recoge de todo, desde jeringas hasta llantas, pero lo que más hay es plástico, es demasiado, por más que uno se esfuerce, son cantidades enormes. Debemos cuidar nuestro país entre todos”, advirtió.

Regalo papal

La iniciativa de regalarle un guante al papa nació en la Conferencia Episcopal tica.

“La periodista de la cadena COPE, España, Eva Fernández, fue quien hizo la entrega al papa Francisco del obsequio y al mostrárselo le dijo que quería que tuviera a Costa Rica presente en sus esfuerzos de conservación, ya que el Pontífice visitará países donde hay muchos plásticos en las aguas.

“Cuando en equipo pensamos en enviarle al papa un detalle que tuviera que ver con el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad que caracteriza a nuestro país, se nos ocurrió darle un guante de un voluntario, de los muchos que limpian ríos y playas de nuestro país.

“Lo pusimos en una cajita de madera, con la misma basura que se recoge de las playas como ejemplo y nuestra artista costarricense de arte sacro, Paula Sáenz, le pintó el mar y se encargó del acabado final” dijo Lisandra Chaves, secretaria ejecutiva de Comunicación de la Conferencia Episcopal tica.

Los voluntarios hacen una tremenda labor al lucha por la limpieza de ríos y playas. (Cortesía)

Cajita especial

La cajita en la cual están los guantes fue decorada especialmente por Paula Sáenz, quien hizo un mosaico de la Negrita el cual se encuentra en los jardines del Vaticano desde hace 3 años.

“Es una cajita en la que el guante simboliza cuando están limpiando el mar, entonces de un lado está el agua clara y del otro lado derecho está toda la basura. Es un regalo de parte de Costa Rica, una iniciativa de la Conferencia Episcopal”, nos explicó Paula.

Vean la cajita que le llegó al papa Francisco como símbolo del trabajo diario que hace Costa Rica por el medio ambiente. (Cortesía)

Un guante por la joya azul

Parte del texto que tiene la cajita regalada al papa dice: “Costa Rica es un país marino, con 51.030 km2 de superficie terrestre y 572.877 km2 de superficie marina (92% es mar). Bajo esta extensa cantidad de mar se encuentran varios montes submarinos y la cordillera volcánica más larga del país, la Cordillera Submarina del Coco, con una extensión aproximada de 800 km. El país posee la mayor densidad de biodiversidad del mundo.

Paula Sáenz fue quien adornó la cajita, ella es especialista en arte sacro. (Cortesía)

“En su área marina, Costa Rica alberga un 3,5 % de la biodiversidad marina mundial (se han identificado 6.700 especies marinas de las cuales 90 son endémicas), esto la convierte en una preciada “joya azul”.

Foto del justo momento en que el papa Francisco está tocando el guante que usó Fabián en Guacalillo. (Cortesía)

“Los océanos son una importante fuente de alimento, pero también producen más del 50% del oxígeno que respiramos y han capturado el 30 % de las emisiones de dióxido de carbono que hemos producido en los últimos 200 años, según el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica.