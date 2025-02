El peaje a Cartago vuelve a ser noticia por un tema que tocará su bolsillo

El peaje a Cartago vuelve a ser noticia este jueves 27 de febrero, debido a una información que proporcionó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El peaje a Cartago vuelve a ser noticia (Cortesía/Cortesía Mopt)

Confirma el MOPT que el peaje en la carretera Florencio del Castillo se volverá a cobrar a partir del próximo sábado 1 de marzo.

LEA MÁS: Joven sufre enfermedad rara, que le quita todas sus energías y cae en cama hasta 3 días

Eso sí, también asegura este ministerio que el cobro del peaje a Cartago se suspenderá en las horas pico de la tarde. De lunes a viernes el peaje no se cobrará de 4:30 p.m. a 7 p.m. Sábados no se cobrará de 11:30 a.m. a 2:30 p.m.

A partir del próximo sábado 1 de marzo se volverá a cobrar el peaje a Cartago. (Cortesía/Cortesía Mopt)

Recuerde que este peaje se dejó de cobrar en enero pasado. El viernes 28 de febrero será el último día que se pueda pasar por este lugar sin pagar un cinco durante las 24 horas.

Se dejó de cobrar debido a los trabajos que se realizan para entrar y salir de Cartago.