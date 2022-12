El polémico mensaje que da diputado a los consumidores de marihuana

El legislador dice que los consumidores de marihuana no se deben dejar amedrentar. Foto: Jorge Castillo.

En estos días ha circulado en redes sociales un extracto de la participación que tuvo en la Asamblea Legislativa el diputado Ariel Robles Barrantes sobre el tema del consumo de marihuana.

Las declaraciones del legislador del Partido Frente Amplio han causado polémica, ya que él le dice a los consumidores de cannabis que no deben dejarse amedrentar.

“No nos dejemos engañar ni nos dejemos presionar, una persona que consume hoy en nuestro país y tiene droga o cannabis para su consumo, no tiene porqué ser amedrentada, no tiene porqué ser señalada, no tiene que ser tratada como un delincuente porque tiene sus derechos y tiene derechos que le respaldan.

“A las personas que hoy consumen cannabis, que tienen menos de 5 gramos, y que son la gran estadística de costarricenses, no se dejen amedrentar, no tenemos porqué dejarnos amedrentar cuando los derechos humanos y los que tenemos responden por nosotros en este país de derecho”.

#UnPieEnLaAsamblea Una persona que tiene cannabis para su propio consumo no tiene porque ser amedrentada. Seguimos 👇🏾👇🏾🖤💛 pic.twitter.com/4tK03IC7nQ — Ariel Robles Barrantes (@RoblesBarrantes) November 30, 2022

Algunas personas criticaron el mensaje del diputado y le respondieron en Twitter la red en la que él subió el polémico video.

“Solo una consulta, ¿qué pasa si es persona lo tiene para consumirlo en su casa con sus hijos de 5 años, o lo tiene en la calle al lado de menores a los que se la va a regalar, o lo tiene para su consumo personal junto a un kilo más, cómo pruebas que será solo para esa persona?”, manifestó un ciudadano.

“Una persona que consume drogas frente a niños o niñas o cerca de escuelas o colegios no tiene xq ser amedrentada porque tiene sus derechos bien establecidos. Nota sarcástica”, agregó otro.

También hubo personas que apoyaron las declaraciones del legislador: “Es el enfoque correcto. De paso es el enfoque que permite a CR aprovechar ese mercado gravando el cannabis con un impuesto que igual pasa con el alcohol. El problema con el alcohol es que es peor porque inhibe sus funciones motoras y genera agresividad”.