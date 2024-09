El precio del barril petróleo se desplomó, ¿cómo afecta eso a Costa Rica?

El precio del barril de petróleo se desplomó. Este jueves el mundo amaneció con la noticia de que el costo de este producto regresó al que tenía hace tres años.

El experto financiero Daniel Suchar explicó a qué se debe este fenómeno y qué pueden esperar los ticos.

En unos dos meses Costa Rica podría sentir un alivio en el precio de la gasolina. (Rafael Pacheco)

“El precio del barril del petróleo se ha desplomado completamente en las últimas horas y el precio de referencia para Latinoamerica llegó a los $65. No teníamos ese precio desde hace tres años, desde setiembre de 2021, lo importante acá es que en el último año ha bajado un 30% y sigue la tendencia a la baja.

“¿Por qué se puede dar esto?, primero porque hay una gran cantidad de ofertas e inventario porque los países de la OPEP no han podido vender lo que esperaban, además, países como Kasakistán, Brasil, Noruega e incluso Guyana también reportan inventarios bastantes altos”, explicó el experto.

Suchar dijo que ese petróleo no se está vendiendo porque China, que es el principal comprador, tuvo una desaceleración industrial y también porque Estados Unidos entró en una recta final desde el punto de vista político por las elecciones presidenciales que se avecinan y eso genera incertidumbre, la gente no está comprando más de lo debido, entonces, los dos principales compradores de petróleo no están comprando mucho.

“Cuando el precio del petróleo baja también se arrastran precios como del cobre, el hierro y el aluminio y todas las industrias empiezan a debilitarse, porque no hay que pensar solo como importador, sino que hay que pensar qué pasa con los países exportadores a los que se les afectan sus finanzas públicas.

El barril del petróleo volvió al precio que tenía hace tres años. (AFP)

¿Cómo afecta esto a Costa Rica?

El especialista explicó también cómo ese fenómeno mundial podría afectar a Costa Rica.

Suchar dice que como el precio del barril del petróleo se desplomó y lo más probable es que siga bajando, o al menos se mantenga y también el tipo de cambio se ha mantenido, lo que tiene que pasar es que al menos la gasolina y el diésel bajen de precio, sin embargo, hay que tener paciencia.

“Nosotros tenemos como una especie de rezago de unos dos meses a dos meses y medio y mucho va a depender también de los inventarios que tenga Recope. De todas formas la gasolina en Costa Rica tiene que bajar, pero eso sería casi que para noviembre o diciembre, casi que podríamos decir que vamos a tener unas navidades con gasolina más barata”, aseguró.

Luego de que baje la gasolina se espera que también bajen otros productos, ya que muchas industrias usan el petróleo no solo para el transporte de sus productos, sino en sus empaques, y debido a este fenómeno los costos disminuirían.