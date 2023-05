“El presidente es capaz de quemar la casa porque no lo dejan escoger la pintura de una maceta”

El anuncio del presidente Rodrigo Chaves de desconvocar el proyecto de jornadas 4x3 y también el de crimen organizado que tanto urge, cayó con un balde de agua fría a quienes tenían la esperanza de que pronto esa iniciativa que pretende dar más seguridad a la población sería una realidad.

Y es que está clarísimo que urge porque el Poder Judicial ha sido claro en que si no se aprueba antes del 7 de junio saldrán libres varios sospechosos de narcotráfico que actualmente descuentan prisión preventiva.

Rodrigo Chaves echó para atrás con el proyecto de ley de jornadas 4x3 y el del crimen organizado. Foto: Asamblea Legislativa.

El politólogo Gustavo Araya dice que el presidente de la República está jugando con fuego por amarrar los dos proyectos de ley cuando son tan diferentes y es clarísimo que uno tiene una fecha límite mientras el otro no.

“El gobierno está haciendo una mezcla indebida, todo por jugar una estrategia de terreno arrasado. Como no puede presionar a las diputaciones a aprobarle 4x3 entonces les culpará de haber aceptado la negociación y no avanzar. La presión la hace con el proyecto de crimen organizado.

“Esto lo hace como castigo para que la opinión pública les señale, dirá que no salió el de crimen organizado porque se negaron a avanzar con jornadas 4x3. Les obligó a la negociación, entrometiéndose en la designación del directorio de la Asamblea Legislativa.

LEA MÁS: Papá de joven con adicción: “Las drogas la sedujeron, la alejaron de nosotros y casi la perdemos”

El experto dice que esta estrategia de Chaves de arrasar con lo que no le sirve no es nueva, para él es lo mismo que hizo con Cinde porque no le permitieron nombrar a quién él quería; también con el tema del arroz al arrasar con los productores nacionales para dejar libre el paso a los importadores y hasta con el muelle de Caldera.

“La estrategia es arrasar en la Asamblea Legislativa si no le obedecen. El presidente es capaz de quemar la casa solo porque no lo dejan escoger la pintura de una maceta.

“Es la forma violenta de agredir y de acoso político. Si la persona no acepta la imposición, entonces la separa del cargo. No importa si tiene o no razón. No ha importado si hay estudios o no para imponer su voluntad”, aseguró Araya.

Los diputados no están de acuerdo con que se desconvoque el proyecto de crimen organizado. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Claro mensaje

Por su parte, el politólogo Sergio Araya dice que la acción del Gobierno da un fuerte mensaje sobre cuál es ahorita la prioridad que defiende a capa y espada.

“En sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo tiene la potestad de convocar y desconvocar las iniciativas cuando lo tenga a bien. Esto obviamente responde a una estrategia política donde es evidente por un lado la prioridad que se le está dando al proyecto de jornadas excepcionales a tal extremo que quieren literalmente propiciar que los diputados no encuentren ningún elemento que se considere distractor para que se concentren en la construcción de esas propuestas a partir de mesas de trabajo que van a hacer convocadas en estos días.

LEA MÁS: Intoxicación en escuela enciende las alarmas

“La forma que se se había planteado por la presidencia del directorio legislativo el trámite simultáneo de ambas iniciativas: jornadas excepcionales y la ley de crimen organizado, necesariamente obligaba a que si se desconvocaba solo un proyecto los diputados tenía que dedicar una parte del día al proyecto que seguía convocado. Esto es una clara señal de la prioridad que tiene el Ejecutivo del trámite de la iniciativa de jornada laborales al punto que hace entrar el Plenario Legislativo en un tipo de receso para instarlos a que se concentren en la construcción de una propuesta de consenso que salga de esas mesas de trabajo”, manifestó.