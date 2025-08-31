Durante la Asamblea Nacional también se ratificó a Jorge Arturo Campos Araya como el candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela.

El PUSC ya tiene listos todos sus candidatos a diputados para las elecciones presidenciales del 2026. (PUSC/Cortesía)

Campos Araya en estos momentos es investigado por la Fiscalía General de la República como parte del expediente judicial de lo que se conoce como caso Richter, en el cual también está involucrado el actual diputado del PUSC, Leslye Bojorges.

Candidatos a diputados por la provincia de San José. (PUSC/Cortesía)

Este Caso Richter nace como parte de otro, el “Madre Patria” que es una investigación judicial sobre el supuesto crimen organizado que se dedicaba al fraude registral y lavado de dinero, el cual reventó en el 2024.

Candidatos a diputados por la provincia de Alajuela. (PUSC/Cortesía)

El Ministerio Público le confirmó a La Nación que Jorge Arturo Campos aparece como involucrado en una investigación por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Candidatos a diputados por la provincia de Cartago. (PUSC/Cortesía)

Desde principios de año La Nación destapó que la fiscalía general involucró a Campos Araya, actual regidor propietario del cantón central de Alajuela, como supuesto intermediario entre el diputado Bojorges y un empresario de autobuses sospechoso de forma parte de una organización que se dedicaba al supuesto fraude registral y el lavado de dinero.

Candidatos a diputados por la provincia de Heredia. (PUSC/Cortesía)

La ratificación de candidaturas se realizó en el Colegio Monterrey de San Pedro y cuenta con la presencia de 51 asambleístas nacionales y 43 generales.

Candidatos a diputados por la provincia de Guanacaste. (PUSC/Cortesía)

El PUSC se alegra por una Asamblea Nacional que consideran marcada por la “renovación, la transparencia y la unidad”.

Candidatos a diputados por la provincia de Puntarenas. (PUSC/Cortesía)

“Durante la actividad, además de oficializar las nóminas propuestas por las Asambleas Provinciales así como dos candidaturas designadas por el candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, todos los candidatos y candidatas a la Asamblea Legislativa firmaron el compromiso ético del PUSC, un documento de alto estándar en la política costarricense que establece reglas claras de conducta y mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía”, explica el PUSC.

Candidatos a diputados por la provincia de Limón. (PUSC/Cortesía)

Los candidatos a diputados ratificados están obligados a:

Renuncia inmediata e irrevocable en caso de apertura a juicio por delitos graves.

Transparencia total en el uso de recursos públicos y rendición de cuentas anual ante la ciudadanía y el Directorio Político Nacional.

Respeto a la línea ideológica del Partido y disciplina de fracción en el ejercicio parlamentario.

Compromiso con la lucha contra la corrupción, la prevención de conflictos de interés y el rechazo a cualquier forma de clientelismo político.

Una actuación basada en el respeto, la inclusión y la no discriminación, especialmente frente a la violencia digital y los ataques contra mujeres en política.

Juan Carlos Hidalgo con las candidatas josefinas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Los candidatos a diputados ratificados del PUSC son:

San José

Primer lugar: Abril Gordienko López

Segundo lugar: Jeffry Montoya Rodríguez

Tercer lugar: Natalia Rudín Castro

Cuarto lugar: Freddy Ramos Corea

Alajuela

Primer lugar: Jorge Arturo Campos Araya

Segundo lugar: Vanessa Ugalde Quirós

Tercer lugar: Edgar Enrique Alfaro Vargas

La Asamblea Nacional del PUSC se realizó con la presencia de 51 asambleístas nacionales y 43 generales. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Cartago

Primer lugar: Iria Calderón Campos

Segundo lugar: Geiner Quintana Granados

Heredia

Primer lugar: Eliana Sáenz Salazar

Segundo lugar: Minor Robles Vargas

Guanacaste

Primer lugar: Bismarck Villegas Hernández

Segundo lugar: Ivonne Espinoza Rosales

Puntarenas

Primer lugar: Freiner William Lara

Segundo lugar: Heidi Hidalgo Madrigal

En completa calma y orden se dieron las votaciones socialcristianas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Limón

Primer lugar: José Céspedes Arceyut

Segundo lugar: Johanna Jiménez Jiménez