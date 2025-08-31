El PUSC ya tiene listos todos sus candidatos a diputados para las elecciones presidenciales del 2026

Durante la Asamblea Nacional también se ratificó a Jorge Arturo Campos Araya como el candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela.
Campos Araya en estos momentos es investigado por la Fiscalía General de la República como parte del expediente judicial de lo que se conoce como caso Richter, en el cual también está involucrado el actual diputado del PUSC, Leslye Bojorges.
Este Caso Richter nace como parte de otro, el “Madre Patria” que es una investigación judicial sobre el supuesto crimen organizado que se dedicaba al fraude registral y lavado de dinero, el cual reventó en el 2024.
El Ministerio Público le confirmó a La Nación que Jorge Arturo Campos aparece como involucrado en una investigación por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Desde principios de año La Nación destapó que la fiscalía general involucró a Campos Araya, actual regidor propietario del cantón central de Alajuela, como supuesto intermediario entre el diputado Bojorges y un empresario de autobuses sospechoso de forma parte de una organización que se dedicaba al supuesto fraude registral y el lavado de dinero.
La ratificación de candidaturas se realizó en el Colegio Monterrey de San Pedro y cuenta con la presencia de 51 asambleístas nacionales y 43 generales.
El PUSC se alegra por una Asamblea Nacional que consideran marcada por la “renovación, la transparencia y la unidad”.
“Durante la actividad, además de oficializar las nóminas propuestas por las Asambleas Provinciales así como dos candidaturas designadas por el candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, todos los candidatos y candidatas a la Asamblea Legislativa firmaron el compromiso ético del PUSC, un documento de alto estándar en la política costarricense que establece reglas claras de conducta y mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía”, explica el PUSC.
Los candidatos a diputados ratificados están obligados a:
- Renuncia inmediata e irrevocable en caso de apertura a juicio por delitos graves.
- Transparencia total en el uso de recursos públicos y rendición de cuentas anual ante la ciudadanía y el Directorio Político Nacional.
- Respeto a la línea ideológica del Partido y disciplina de fracción en el ejercicio parlamentario.
- Compromiso con la lucha contra la corrupción, la prevención de conflictos de interés y el rechazo a cualquier forma de clientelismo político.
- Una actuación basada en el respeto, la inclusión y la no discriminación, especialmente frente a la violencia digital y los ataques contra mujeres en política.
Los candidatos a diputados ratificados del PUSC son:
San José
Primer lugar: Abril Gordienko López
Segundo lugar: Jeffry Montoya Rodríguez
Tercer lugar: Natalia Rudín Castro
Cuarto lugar: Freddy Ramos Corea
Alajuela
Primer lugar: Jorge Arturo Campos Araya
Segundo lugar: Vanessa Ugalde Quirós
Tercer lugar: Edgar Enrique Alfaro Vargas
Cartago
Primer lugar: Iria Calderón Campos
Segundo lugar: Geiner Quintana Granados
Heredia
Primer lugar: Eliana Sáenz Salazar
Segundo lugar: Minor Robles Vargas
Guanacaste
Primer lugar: Bismarck Villegas Hernández
Segundo lugar: Ivonne Espinoza Rosales
Puntarenas
Primer lugar: Freiner William Lara
Segundo lugar: Heidi Hidalgo Madrigal
Limón
Primer lugar: José Céspedes Arceyut
Segundo lugar: Johanna Jiménez Jiménez