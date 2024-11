Este domingo 3 de noviembre se celebró el Día del Sándwich y para celebrar buscamos al rey.

Una de las sodas que más sándwiches vende en el Mercado Central de Cartago, la Río de Janeiro, nos confirma que su emparedado más apetecido es el de mano de piedra, el cual tiene más de 40 años de ser el número uno en el gusto de los brumosos.

El sándwich de mano de piedra es el rey de reyes en el Mercado Central de Cartago y muchos lo piden con un buen vaso de crema con helados. (Cortesía)

José Antonio Aguilar (Chino) y su hermano Mario Arturo son los administradores de la soda brumosa, y es Chino quien nos confirma el reinado a tal punto que se venden más de 300 al día.

“El sándwich de mano de piedra es, definitivamente, el gran rey de los sándwich aquí en el Marcado Central de Cartago. La gente lo pide día, tarde y noche.

“Depende del día la cantidad real que se venden, entre semana son unos 300 diarios, pero los fines de semana se podrían vender hasta más de 500 cada día y en una época como diciembre esa cantidad aumenta demasiado”, comenta Chino.

Haciendo un cálculo rápido, pero muy cercano a la realidad, Aguilar confirma que ellos usan por día unos 15 kilos de mano de piedra, los fines de semana podrían ser 20 kilos y en vacaciones o diciembre sube hasta 25 o 30 kilos diarios.

¿Por qué gusta tanto este sándwich? “Hay varios factores, entre ellos, que la carne es muy buena y que nosotros hacemos cada emparedado con mucho amor y eso logra que nos queden deliciosos.

El rey de los sándwiches hace decenas de éstos todos los días. (Eduardo Vega Arguijo)

“A la gente le encanta pedir un sándwich de mano de piedra con un buen vaso de crema con helados, es la mezcla perfecta para muchos de nuestros clientes. Ojo que no todos nuestros clientes son de Cartago, pues llega gente de todos lados”, responde Chino.

Es tan querido este sándwich que lo quieren personas de todas las edades, lo mismo lo pide un abuelito como su nieto, y lo buscan tanto hombres como mujeres.

“No crean que es solo para comerlo en los desayunos o en el café de la tarde. Es pedido para almorzar y para cenar. También se da la situación que la gente en las mañanas entra corriendo y pide para llevárselo al trabajo, o por la noche para cenárselo.

“Nosotros abrimos los domingos hasta el medio día y es imposible pensar en no hacer sándwich de mano de piedra porque lo buscan los siete días de la semana; incluso, cuando ya estamos cerrando siempre llega alguien que lo pide de última hora”, recuerda el brumoso.

Rey de los sándwiches

Una sola persona es la que elabora todos esos emparedado en la soda Río de Janeiro. Él es José Alberto Navarro Zeledón, quien es de Birrisito de Cartago, tiene 50 años, es casado y tiene cuatro hijos. Es conocido como “El rey de los sándwiches”.

“Es correcto, así me conocen y, la verdad, es que sí porque solo eso hago en todo el día”, comenta don José Alberto.

¿Cuántos sándwiches ha hecho en su vida?

Qué va, son demasiados, no tengo ni idea, pero son miles. Es algo que me encanta hacer. Preparar sándwiches es muy bonito porque yo les echo el ingrediente principal de toda comida, el amor. Los hago con mucho amor porque me encanta que la gente siga viniendo a nuestra soda a pedirlos.

¿Cómo se hace un buen sándwiche?

Lo primero que hago todas las mañanas es entregarme a mi Dios. Le pido que me ayude a que todo lo que prepare quede bien rico y le guste a la gente; después, lo que dije, amor, y creo que lleva también mucho de alegría. Hacer con alegría cada sándwich, meterle alegría al trabajo, eso es un ingrediente que deja más rica la comida.

Día muy especial

La historia de este delicioso bocadillo es muy antigua, comienza en el siglo XVIII; específicamente, con el nacimiento del inglés John Montagu, el 3 de noviembre, el IV Conde de Sándwich. Dice la historia que el Conde era superaficionado a jugar naipe y a la buena cocina.

Nos confirma don José Alberto que ya casi viene la época de diciembre cuando hace unos 500 sándwiches de mano de piedra por día. (Eduardo Vega Arguijo)

En sus largas noches jugando naipe, para evitar ensuciar las cartas agarraba la carne con dos pedazos de pan y es así como nace el sándwich.

Algunos historiadores no consideran que el Conde de Sándwich haya sido el creador de este platillo, porque ya desde épocas más antiguas los egipcios y los sumerios comían carne en medio de dos pedazos de pan.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el sándwich así: “emparedado hecho con dos rebanadas de pan de molde entre las que se coloca jamón, queso, embutido, vegetales u otros alimentos”.