El tema de los cortes de luz era el único de los males que le faltaba al golpeado pueblo tico

El anuncio que hizo el Gobierno de que iba a hacer cortes de luz por la escasez de agua en las represas, fue la gota que derramó el vaso.

La semana pasada el ICE dio la terrible noticia de que todo parecía indicar que no daría a basto en la generación de energía eléctrica y no tenía más opción que hacer cortes programados, lo que le paró la peluca a más de uno.

Los probables cortes de luz tienen a la gente en vela. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

Mucha gente está haciendo teletrabajo y otros necesitan la electricidad para sus negocitos, por eso están en una pura zozobra.

Las diferentes empresas que dan el servicio publicaron los horarios de los cortes en las distintas comunidades, se suponía que iniciarían este lunes 13 de mayo, pero el sábado anterior, el presidente del ICE dijo que como estaba lloviendo se suspendían los cortes de inicio de semana.

Luego se suspendieron los cortes programados para el martes, miércoles y jueves, pero sigue el misterio de si el viernes o la próxima semana cortarán la luz.

Y es que los cortes de luz que podrían llegar en cualquier momento terminaron de “llenar el cartón” del montón de preocupaciones que tiene la población en este momento.

El politólogo y sociólogo Francisco Barahona explica por qué el tema de los posibles racionamientos de electricidad son la cereza de un pastel muy amargo.

También el tema del agua es un calvario para miles de familias. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Son la consecuencia de una administración fallida que ya está en su tercer año de Gobierno y es que no es solo la luz, es también el agua, los problemas en las carreteras, el Seguro Social, la falta de becas, que baja el dólar pero que no se siente en el bolsillo de la gente porque los productos no bajan de precio, el tema de la inseguridad que es algo muy delicado y parece no mejorar, la lista es enorme. Los dos primeros años de esta administración fueron un fracaso y dudo mucho que pueda mejorarse en los dos años que faltan”.

Actitud del presidente no ayuda

Barahora dice que a todos estos problemas hay que sumarle la actitud que ha demostrado el presidente de la República, Rodrigo Chaves, que no ayuda en nada a la situación del país, al contrario, la empeora.

“Ya conocemos al presidente, tiene un perfil autoritario, de liderazgo populista, contrario al diálogo, que rompe puentes, insulta a la gente, se pelea con todo el mundo: con la prensa, la Controlaría, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia”.

El experto dijo además que, tiene la impresión de que el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, es parte del problema de lo que está pasando.

La ola de inseguridad que vive el país genera una gran preocupación porque parece no mejorar. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Me da la impresión de que no estaba capacitado o simplemente prefiere imponer decisiones políticas por encima de recomendaciones técnicas, pues tenemos la explicación de que al final se vendió a otros países parte de la batería que teníamos, que era el lago del Arenal, para maquillar el año pasado como un buen periodo económico para el ICE, sabiendo que el fenómeno del Niño estaba”.

Francisco dice que con todo lo que está pasando en las próximas encuestas se podría ver una disminución en el apoyo hacia el presidente Chaves porque la realidad va a ir modificando el pensamiento de quienes apoyan a ciegas al mandatario, incluso piensa que este año aumentarán las protestas contra el Poder Ejecutivo.

Decisiones peligrosas

El especialista dice que el Gobierno está “minando” el país con acciones como bajar los recursos de las ayudas sociales, entre ellos las becas Avancemos, porque eso representa sacar de estudiar a miles de niños y jóvenes y negarles oportunidades para construir un mejor futuro. Esto los pone en un gran riesgo de que caigan en manos del crimen organizado.

El ICE dijo que no habría cortes de luz de aquí al jueves, habrá que ver qué pasa el viernes. Foto: Cortesía. (Cortesía CNFL)

“Creo que estamos ante una crisis en espiral, esto es muy peligroso para la estabilidad democrática de este país. Lo que está pasando no solo explica por qué los costarricenses ya no creen en los partidos políticos, o por qué tienen rabia con la clase política, todo eso es cierto, pero al no crearse nuevos puestos de trabajo la situación económica no mejora, ni se reduce la pobreza.

“Tenemos es una sociedad cada vez más dividida, más confrontada, más harta de promesas no cumplidas, que cree menos en la democracia y la situación puede ser explosiva”, aseguró el experto.