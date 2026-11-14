El viernes 13 dejó millonarios: estos son los números ganadores de los Chances de la JPS

El viernes 13 dejó nuevos millonarios en Costa Rica gracias al sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS).

A las 7:30 de la noche desde el auditorio de la institución, en San José, las tómbolas giraron y definieron las tres combinaciones ganadoras de la noche.

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El premio mayor del sorteo 7.086 pagó 240 millones en dos emisiones; es decir, 120 millones por entero.

Los Chances de la JPS se jugaron a las 7:30 de este viernes. (Captura/Captura)

Las ganadoras

Los números premiados en el más reciente sorteo de Lotería Popular fueron:

Premio mayor: número 82, serie 648.

Segundo premio: número 33, serie 962.

Tercer premio: número 69, serie 456.

Los Chances de la JPS de este viernes pagaron 240 millones en dos emisiones al premio mayor. (Captura/Captura)

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Reclame su premio

Recuerde que puede reclamar su premio directamente en la sede de la JPS, en los comercios afiliados a la institución o entidades bancarias como el Banco de Costa Rica.

Si la compra la realizó a través del sitio web de la Junta, el premio ganado será depositado a la cuenta que registró en el sistema.