Elecciones: 20% de indecisos podrían inclinar la balanza en segunda ronda

Los indecisos siguen con la papa en la mano de cara a la segunda vuelta electoral del 3 de abril.

Según la encuesta más reciente del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), de la Universidad Nacional, 20 de cada 100 encuestados que dijo estar dispuesto a ir a votar aún no decide por quién.

En la encuesta, Rodrigo Chaves (partido Progreso Social Democrático) sale con un apoyo del 42,7% y el expresidente José María Figueres (Liberación Nacional) con 30,3%. El estudio fue realizado entre el 14 y 19 de febrero.

Los candidatos deberán caminar con pies de plomo para no equivocarse y ganar más simpatizantes. Foto: Cortesía

Además del 20% de los indecisos, un 3,2% dice que votarán en blanco o nulo y 3,8% no quiso responder la consulta.

Entre los votantes que aún no se deciden, el 34,5% dice ser “indiferente”, es decir, todavía no se ha puesto a analizar a cuál candidato le dará el voto; un 29,8% anda dudando (se cuestiona si Chaves o Figueres) y un 35,7% se siente “apático”.

Estos últimos dicen que irán a votar, pero muestran poco o ningún interés en la política electoral o de una vez dicen que no les gusta ninguno de los candidatos

La tendrán complicada

La Teja consultó al politólogo Gustavo Araya y le preguntamos si existe alguna “fórmula” para convencer a los indecisos para que se inclinen por un candidato o por otro.

Araya asegura que tanto Chaves como Figueres están frente a una tarea nada fácil porque el país se encuentra ante una campaña populista, es decie, se les dice a los votantes (muchos de ellos desencantados de la política) lo que desean oír.

“Convencer a la gente es complicado, hay que convencerla y explicarle por qué esas ideas (populistas) no son democráticas y atentan contra la institucionalidad y es un camino muy largo”, sostiene el politólogo.

Añade Araya que si bien los indecisos pueden cambiar una elección, no es solo a través de ellos que podría darse ese giro y señala que hay estrategias.

Indecisos Los candidatos presidenciales deberán afinar sus estrategias para pescar la atención de los indecisos a su favor. Foto: Shutterstock (Shutterstock)

Una de esas estrategias --que podría emplear el candidato verdiblanco-- es quitar de él el foco de atención y moverlo hacia figuras que no tengan tantos anticuerpos y que lo acompañan en la lucha por la presidencia.

“Si estratégicamente Liberación Nacional empieza a demostrar equipo, quiénes estarán en Ambiente, Economía, Educación, Salud, etcétera, y son personas sin tantos anticuerpos, da la idea de que hay una selección nacional que aunque no me guste porque es ‘saprisista’ o ‘liguista’, es mejor que el otro equipo, que no ha señalado a nadie que pueda formar parte de él”, comentó el experto.

Por su parte la politóloga Eugenia Aguirre, recuerda que por naturaleza el votante tico toma la decisión a último minuto.

“Los votantes nacionales deciden hasta el final, después de ver los debates. Las encuestas que tenemos ahora con el porcentaje de indecisos es importate verlas conforme avance la elección para ver si se sostiene hasta lo último”, explicó.

Aguirre también consideró oportuno darles más espacio a los que conforman el equipo de trabajo de los candidatos para no exponer a estos o roces o discusiones que puedan quitarles apoyo.

“Los candidatos tienen que hacer un ejercicio muy cuidadoso de cuánto y cómo se exponen, porque ya no son 25 y los focos están en solo ellos dos”, agregó.

[ Rodrigo Chaves le saca 10 puntos porcentuales a José María Figueres en encuesta del CIEP-UCR ]

Confianza en el TSE

La encuesta de la UNA también preguntó por el trabajo que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante la campaña.

Casi un 80% de los encuestados consideran que la actuación del TSE fue adecuada y un 72,5% está de acuerdo o muy de acuerdo con que se respetaron las medidas de prevención de contagios de covid-19 en los centros de votación el 6 de febrero.

La encuesta también reveló que hay una alta disposición de los ciudadanos para ir a votar en la segunda ronda electoral: 66 de cada 100 personas están seguras de que lo harán.

La encuesta se hizo vía telefónica (celular) a una muestra de 908 personas, tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del + 3,3.