Elecciones en Estados Unidos: ¿Qué consecuencias traería la victoria de Donald Trump para Costa Rica?

Donald Trump es el presidente electo de los Estados Unidos y ahora hay serias preocupaciones en muchos países del mundo porque se sabe que él es muy proteccionista de su nación.

El político y empresario es uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, y ya había sido presidente de norteamericano en el periodo 2017 - 2021.

La legada de Donald Trump al poder podría afectar de mala manera a Costa Rica. (AFP)

Costa Rica no se escapa a los temores sobre las consecuencias que podría traer el mandado de Trump.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, piensa que un gobierno del republicano no será bueno para nosotros. Hace unas semanas, antes de saberse el resultado, el jerarca estuvo en una reunión de jefes de fracción en la Asamblea Legislativa y dio sus argumentos.

“Un tema no menor es el cambio electoral en Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar y, verdaderamente, las señales enviadas por el candidato Trump y su equipo son altamente preocupantes. Si ustedes me dicen a mí qué le sirve a Costa Rica, les respondo que un gobierno demócrata y no un gobierno republicano.

“Hemos escuchado algunas manifestaciones de cierto proteccionismo, imposiciones de aranceles, y eso es algo que ciertamente, vemos con preocupación. Esperamos que esas ideas expresadas en campaña no lleguen a constituirse en una política comercial”, expresó Tovar.

Otra de las preocupaciones del ministro es que Trump eche para atrás la propuesta de “nearshoring” que se ha venido implementado, y que consiste en que empresas estadounidenses envíen oficinas a países centroamericanos, como Costa Rica, para llevar a cabo ciertos procesos aprovechando que les sale más barato. Tovar piensa que Trump va a querer quitar esas oficinas para concentrar todo en Estados Unidos.

Este será el segundo mandato de Trump. (AFP)

La situación de seguridad no ayuda en nada a Costa Rica

El economista Fernando Rodríguez, quien fue viceministro de Ingresos en la administración de Luis Guillermo Solís, coincide con Tovar en que lo que menos le convenía a Costa Rica es que quedara Trump.

Él dice que el republicano es más proteccionista y podría ponerle trabas a Costa Rica por la alta inseguridad que vive.

Para nadie es un secreto que el narcotráfico se ha fortalecido en el país y eso no le sirve a Estados Unidos, ni a ninguna otra nación del mundo.

El experto financiero dice que, incluso, el país norteamericano podría establecer límites en las exportaciones que van desde Costa Rica o subirse los niveles de seguridad en estas, lo que la saldría más caro al país y representaría un impacto económico.