Elecciones municipales 2024: Joven de 18 años da el ejemplo e hizo esto para poder ir a votar

Yaribeth Castillo Camacho cumplió 18 años 24 horas antes de que arrancaran las elecciones municipales 2024 y fue por su cédula muy alegre, porque estaba muy convencida que debía votar para ser parte de los que fortalecen la democracia.

Yaribeth se buscó en el padrón fuera de la mesa de motación 1.055. (Jorge Navarro para La Nación)

A las 9 en punto de la mañana, del sábado 3 de febrero, llegó al edificio central del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José para retirar la cédula que tramitó con el tiempo suficiente para poder quedar en el padrón electoral.

Nosotros la acompañamos el sábado a recoger su cédula el sábado y también a votar este domingo 4 de febrero, cuando ejerció su derecho en la escuela Luis Demetrio Tinoco, en el barrio Los Cuadros, del distrito Purral, del cantón de Goicoechea.

“Es una gran alegría estrenar la cédula votando. Gracias a una tía que trabaja en el Tribunal (TSE) me informé que debía hacer los trámites para sacar la cédula con suficiente tiempo y así quedar en el padrón electoral.

“Votar es algo que siempre he querido, por eso no lo dudé e hice los trámites. Es bonito ya tener cédula y formar parte de todos los costarricenses que fortalecemos la democracia con el voto. En otros países no se puede votar, por eso hay que valorar nuestra democracia”, comentó Yaribeth.

Cuando la joven votante habla de hacer los trámites para sacar la cédula y poder votar en las municipales, se refiere a que todo joven que cumpliera 18 años, incluyendo el propio 4 de febrero pasado, tuvo tiempo hasta el 3 de octubre del 2023 para tramitar su cédula de identidad si quería formar parte del padrón electoral.

El primer voto de Yaribeth una vez que el pasado 3 de febrero cumplió 18 años. (Jorge Navarro para La Nación)

En total, según confirmó oficialmente el TSE, el padrón electoral fue de 3.570.807 personas.

El caso de Yaribeth es importante porque, así como ella hubo miles de jóvenes que cumplieron 18 años antes o durante el 4 de febrero del 2024, de hecho, de acuerdo al TSE, 28.142 de esos jóvenes que podían votar no hicieron los trámites antes del 3 de octubre del año pasado y quedaron fuera del padrón.

Con la cédula en la mano, el pasado 3 de febrero, la joven nos confesó que sí votaría, pero que todavía no tenía claro por quién, que aprovecharía las horas que le quedaban antes de ir a las urnas para informarse de los candidatos a alcaldes de Goicoechea.

“Nunca me he metido mucho en el tema de la política, no puedo decir si me gusta o no. Ahorita estoy concentrada trabajando en tiempo de vacaciones y cuando inicien las clases, en sacar mi quinto año de colegio”, comenta.

Yaribeth estudia en el Liceo San Antonio en Desamparados, arrancará el próximo 8 de febrero su último año colegial y espera lograr su bachillerato. Le fue bastante bien en cuarto año y le encantan las matemáticas.

“No tengo definido qué estudiaré en la universidad. Quiero ser ingeniera, pero todavía no me defino”, asegura esta fiel a la lectura, a quien le encantó el libro Cadáver Exquisito, de la escritora argentina Agustina Bazterrica. Es liguista de hueso colorado.

Muy satisfecha por haber votado salió la estudiante josefina. (Jorge Navarro para La Nación)

A esta futura ingeniera le encanta ver series de Netflix, el grupo surcoreano BTS, en general, le encanta todo el movimiento de grupos coreanos de música popular, conocido como “k-pop”. También le gusta la música rock, sobre todo el grupo italiano Maneskin.

El voto

Yaribeth fue temprano a votar porque a las 11 a. m. entra a trabajar como asistente de cocina temporal en un restaurante de comida oriental. Trabaja hasta el 7 de febrero, porque un día después arranca el curso lectivo 2024.

Ahí también estuvimos nosotros para completar esta nota, con el voto hecho en la mesa de votación 1.055.

Antitos de entrar nos confesó que seguía con ciertas dudas de por quién votar, pero que se decidió justo en el momento en que tuvo la papeleta al frente, en la urna de votación.

“Es una muy linda sensación la que sentí cuando voté. Me gustó ser parte de la historia democrática del país. Siento que me faltó información de los candidatos. No hubo tanta presencia de ellos en donde vivo como para conocerlos mejor.

“Sí me puse un poquito nerviosa ya cuando estaba sola y lista para votar. Es que es una sensación diferente, un momento especial, sin embargo, me concentré en el voto y lo hice. No voté en blanco ni anulé mi voto. Sí voté por alguien”, nos explica.

El pasado 3 de febrero la acompañamos al Tribunal Supremo de Elecciones en donde retiró su primera cédula. (Eduardo Vega Arguijo)

En el distrito de Purral (ubicado en el cantón de Goicoechea), donde le tocó votar a Yaribeth, votaron otras 17.469 personas: 9.074 mujeres y 8.395 hombres.

Según el TSE, en Purral votaron 4.972 jóvenes menores de 30 años, como es el caso de la liguista de corazón. El promedio de edad de los votantes ahí fue de 42 años.