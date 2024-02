Elecciones municipales 2024: Patricia Mora: “Yo no tengo ningún rabo que me majen”

A las 8:00 a.m. ejerció su derecho al voto la candidata a alcaldesa del partido Frente Amplio, por San José, Patricia Mora Castellanos. La acompañó, José María Villalta. (Rafael Pacheco Granados)

Patricia Mora, candidata a alcaldesa de San José por el partido Frente Amplio, fue a votar esta mañana asegurando que ni ella ni su partido tienen nada de que avergonzarse.

La exdiputada se presentó a ejercer su derecho al voto a las 8 a. m. en la Universidad Internacional de las Américas, en barrio Aranjuez, y llegó acompañada de su amigo y compañero de partido, José María Villalta.

Con respecto al gran abstencionismo que se espera para estas elecciones municipales, ella aseguró en una entrevista con La Teja, que lo entiende, precisamente porque considera que la gente está cansada de los mismos de siempre.

“Yo entiendo que estén hastiados de la política, lo único que puedo decirles es que yo soy candidata de un partido que está cumpliendo 20 años de existencia, en donde ni Merino (José), ni Villalta, ni nuestros diputados y diputadas, ni yo, nos hemos robado una peseta. Es la fuerza y lo que me decidió a darle la cara a mis conciudadanos, yo no tengo ningún rabo que me majen”, explicó.

La aspirante agregó que en el Frente Amplio va primero el amor por el país y por los que más necesitan.

“Vamos a llegar a la municipalidad de San José a invertir esa millonada que tiene de presupuesto anual, no a robárnosla, ni mal versarla. Vamos a financiar con eso la reconstrucción de nuestra ciudad, una ciudad segura, que no nos dé la vergüenza que hoy nos da cruzarla”, concluyó.