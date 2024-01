Elecciones Municipales: Partido de Choreco mantiene vallas de candidato a alcalde en un cantón

El Partido Aquí Costa Rica Manda, de Choreco, mantiene en Vásquez de Coronado una valla con los que serían el candidato a alcalde por ese cantón. Cortesia

Pese a que el Partido Aquí Costa Rica Manda, de Federico Cruz, más conocido como Choreco, no tendrá candidatos a alcaldes ni vicealcaldes en las elecciones municipales, en un cantón josefino se mantienen las vallas publicitarias con información de esa agrupación.

Por ejemplo, en la entrada del cantón de Vásquez de Coronado, específicamente en una gasolinera, hay una valla del que sería candidato a alcalde por ese partido en el cantón lechero: Fernando Gutiérrez.

Pero, ¿es obligación de los partidos políticos retirar ese material, para no crear confusión en los electores?

Invitación

Gerardo Abarca, secretario general del Registro Electoral del TSE, confirmó que a nivel legal, no hay en el Código Electoral alguna prohibición que obligue a los partidos a retirar el material.

“Lo que regula el Código Electoral es el lugar en donde se coloca el material, procurando que no estén en derecho de vía, en zonas públicas y aunque el partido no esté participando para las categorías de alcaldes y vicealcaldes no podemos obligarlos a retirar el material”, afirmó.

En este sentido, Abarca invita a los ciudadanos a informarse por los medios oficiales, para conocer las candidaturas del cantón en el que vive.

“Es importante contar con los elementos informativos, que pueden estar a disposión de los electores, que se informen para ver la oferta electoral real. En la página web del TSE ya está la información actualizada de los diferentes canidatos a alcaldes y vicealcaldes.

“Los partidos también deben hacer un análisis y retirar el material para que el votante se informe como debe ser”, agregó.

En Vásquez de Coronado hay cinco partidos que desean llegar a la alcaldía: Progreso Social Democrático, Liberación Nacional; Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y Nueva República.