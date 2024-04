Eli Feinzaig a Rodrigo Chaves: “No mienta, quien quiere repartir dinero entre sus amigos es usted”

El diputado Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, no se quedó callado ante los filazos que le mandó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, este miércoles en la conferencia semanal del Consejo de Gobierno.

El legislador dijo que el presidente miente sobre la forma en la que pagó su casa, porque en una entrevista había dicho que lo hizo en efectivo y ahora dice que lo hizo por cheque. También dice que mintió al criticar el resello del proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista gris, porque luego hasta mandó un comunicado sobre un premio que ganó Nogui Acosta como ministro de Hacienda gracias a ese proyecto de ley.

Eli Feinzaig le respondió al presidente Rodrigo Chaves los filazos que le mandó. Fotografía: Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

“El presidente Chaves miente también acerca de las frecuencias de radio y televisión, hay un proyecto de ley que las subiría en un 23 mil por ciento, si ese aumento no le gusta, para eso está el proceso legislativo, si le hubiera interesado sus diputados se hubieran acercado a negociar que el aumento fuera mayor, pero no lo hicieron”, dijo el diputado en el Plenario Legislativo.

“Señor presidente, no mienta, quien quiere repartir dinero entre sus amigos es usted, ya lo hizo con la ruta del arroz para beneficiar a sus financistas de campaña, lo quiere hacer con Ciudad Gobierno y con el desarrollo de la marina en Limón, en ambos casos queriendo brincarse los trámites de la licitación pública que no es más que un proceso competitivo para la adjudicación”, agregó el diputado.

Feinzaig dice que el presidente no busca soluciones, sino odio y enfrentamientos, así como divisiones.

Esta respuesta se da porque este martes Chaves se refirió a las palabras de Eli y fue tajante.

“Pagué la casa con un cheque de una cuenta de un banco en Estados Unidos; usted miente, porque no ando con una maleta en la mano. He sido ordenado con mi dinero, he tenido la bendición de trabajar bien.

El diputado Eli Feinzaig habló fuerte y claro en el Plenario Legislativo

“Usted tergiversa mis afirmaciones cuando dije que no iba a permitir que se regale dinero del pueblo a gente muy adinerada a través de una ley que usted está promoviendo en el Congreso, la ley de frecuencias de radio y televisión”, dijo el presidente.

Chaves no terminó ahí, sino que cuestionó la relación que el diputado del Partido Progreso Liberal Progresista (PLP) tiene con René Picado, dueño de canal 7, y que por eso promueve una ley para beneficiar a los dueños de las televisoras.