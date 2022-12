Eloy Mora sostiene que video “Salto al vacío” le fue encomendado por Liberación Nacional

Eloy Mora compareció ante los diputdos por el polémico video Salto al vacío.

Eloy Mora, dueño de la productora audiovisual Drim Tim, sostiene que el polémico video “Salto al vacío” le fue encomendado directamente por el Partido Liberación Nacional (PLN) para la campaña de Jose María Figueres en las pasadas elecciones presidenciales.

Así lo declaró durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión investigadora del financiamiento electoral de los partidos políticos.

“Sí, por supuesto”, fue lo que contestó Mora cuando el diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista le preguntó si ese video le fue encomendado por el PLN.

Mora también dijo que por ese video recibieron un pago de la entidad Profeso S.A, la cual le pertenece al magistrado suplente Moisés Fachler.

“No hay un contrato, no se firmó un contrato, lo que recibo, como era habitual en aquel momento, fue una llamada de Giovanni Bulgarelli, uno de los asesores (de Figueres), quien me propone hacer el spot (video).

“Giovanni me dice por primera vez que no se va a hacer con el partido sino con la agencia de publicidad, por eso a mi no me parece extraño”, dijo Mora.

Ante las declaraciones de Mora, el diputado Francisco Nicolás, del PLN, cuestionó a Eloy si tenía pruebas contundentes de que el video le fue encomendado por dicho partido, pues para la segunda ronda electoral ni él ni Giovanni Bulgarelli estaban contratados por el PLN.

“¿Cómo dice que fue el PLN el que le encomendó el video, si fue Bulgarelli quien no estaba contratado par la segunda vuelta?”, preguntó Nicolás.

Ante esto Mora respondió que infería eso: “Por lo que acabo de explicar, por el contexto, porque veníamos trabajando juntos”.