Embarazadas que se vacunan contra el covid-19 protegen a bebés en su primeros meses de vida

Las mujeres embarazadas que se vacunan contra el covid-19 no solo se protegen ellas, sino que también les dan defensas a sus bebitos mientras están en la pancita.

Además, esa vacuna también protege a sus bebés durante los primeros meses de vida en caso de que lleguen a contagiarse de coronavirus.

Así lo demuestra un estudio hecho en Estados Unidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre julio de 2021 y enero de 2022.

En la investigación analizaron casos de bebés menores de seis meses que fueron hospitalizados por causa del coronavirus.

El que las mujeres embazadas se vacunen contra el covid las protege de enfermar gravemente si se contagian. Foto: Shutterstock. (shutterstock)

El estudio reveló que los bebitos nacidos de madres vacunadas durante el embarazo tienen alrededor de un 60% menos de probabilidades de ser hospitalizados con covid-19.

La madre del único bebé que murió durante el estudio no estaba vacunada. Además, 84 de cada 100 de los bebés hospitalizados con covid-19 nacieron de madres no vacunadas.

“En resumen, la vacunación materna es una forma muy importante de ayudar a proteger a estos bebés”, dijo la investigadora estadounidense Dana Meaney-Delman.

Aunque se espera que en las próximas semanas Pfizer presente los resultados de los ensayos clínicos para una vacuna aplicable a partir de los seis meses de edad, no se contempla una para los menores de seis meses.

[ Salud autoriza procesiones, conciertos, festejos populares, topes y más ]

Escudo protector

La exministra de Salud e infectóloga del Hospital de Niños, María Luisa Ávila, es fiel creyente de que vacunarse contra el coronavirus protege a los bebitos que están en el vientre.

“Es cierto que cuando se inició la vacunación contra el covid-19 no se recomendaba a las mujeres embarazadas aplicarse el medicamento, pero eso era porque no se tenía la suficiente evidencia para saber si podía ser dañino para el bebé, pero ahora sí hay certeza de que no hay ningún problema con que las mujeres en estado de gestación se pongan el medicamento, al contrario, las protege a ellas y a los bebés.

“Cuando una mujer embarazada se contagia de covid, puede pasarle el virus al bebé por medio de la placenta, de igual manera cuando recibe la vacuna le pasa los anticuerpos al niño”, agregó.

Los anticuerpos de la mamá también protegen al bebé. Foto: Albert Marín. (albert marin)

En junio del año pasado, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología autorizó la vacunación de mujeres embarazadas en Costa Rica. Desde entonces las autoridades de Salud han hecho contantes llamados para que las mujeres que esperan un bebé no dejen de vacunarse solo por estar en estado de gestación.

El epidemiólogo Juan José Romero, de la UNA, coincide con la doctora Ávila y dice que la vacuna también es un gran escudo para las mujeres que esperan bebé.

“Está científicamente comprobado que las mujeres embarazadas que se contagian de covid-19 son más propensas a agravar su situación, que las mujeres no lo están. El ponerse la vacuna es una gran ayuda para mantener a la mamá del niño en buen estado de salud y evitar así que sufra pérdidas; que haya un parto prematuro, preeclampsia (presión alta), que el niño nazca bajo de peso y también reduce la probabilidad de mortalidad en los niños en el primer año de vida.

“También se ha demostrado que la mujer vacunada produce bastantes anticuerpos que son trasmitidos al bebé por medio del calostro (leche materna). Lo bebes no se pueden vacunar contra el coronavirus, pero sí pueden recibir estos anticuerpos de parte de su mamá que los protegen bastante”, añadió.

Los dos especialistas coincidieron en que, aunque la vacuna no es riesgosa para las embarazadas, lo mejor es que antes de aplicársela reciban el visto bueno del ginecólogo que lleva el control de su proceso prenatal.