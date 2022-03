Embarazadas reciben un kit para protegerse del mosquito que transmite el zika

Elena Martínez Briceño tuvo su primera cita de control prenatal el 9 de marzo en la clínica Moreno Cañas, en barrio Cuba.

Le pidieron los datos normales, pero hubo algo que la sorprendió.

Así son los kits que les dan a las embarazadas. Cortesía. (Shutterstock)

“Al final de la consulta me dieron un paquete, me dijo la doctora que es un kit de prevención contra el zika porque, por la temporada en que estamos, hay muchos zancudos y que por estar embarazada debo evitar que me pique el que transmite el zika, ya que podrían presentarse complicaciones en el bebé.

“Al revisar el kit lo que viene es un toldo (de poliéster bañado con un insecticida de larga duración) que debo poner en mi cama a la hora de dormir y viene repelente contra mosquitos que debo usar las veinticuatro horas. La doctora me advirtió que debía cuidarme de que no me pique algún zancudo porque podía ser riesgoso para el bebé”, explicó.

Ella tenía una idea de cómo son las primeras citas prenatales, por eso jamás imaginó que le darían todo un kit antizancudos. “Me pareció muy bien por la Caja que nos estén cuidando tanto a las embarazadas”, reconoció.

Más peligroso

Según explican las autoridades de la Caja y de Salud, si bien el zika afecta a cualquier persona, se debe tener un cuidado especial con las embarazadas ya que la transmisión del virus en ellas está relacionada con el aumento de casos de microcefalia. Es mucho más riesgoso si se presenta antes de las 26 semanas de gestación.

Lo transmite el mosquito Aedes aegypti, el mismo que puede enfermar a las personas de dengue, chikungunya y fiebre amarilla, entre otras,

En el caso de doña Elena, su kit no incluía condones de hombre y mujer, pero la Caja nos confirma que los paquetes que entregan sí los traen porque si el hombre tiene zika, podría transmitirle el virus al tener relaciones sexuales, de ahí la importancia de practicarlo con protección.

En el embarazo

La microcefalia es una malformación en la que la cabeza del bebé es mucho más pequeña.

En la mayoría de los casos, se da en los primeros tres meses de embarazo, que es cuando el cerebro y sus conexiones se desarrollan. Si pasa algo que interrumpa ese desarrollo (virus, bacteria, también la misma genética), la microcefalia es una posible consecuencia.

Cuando se acompaña de un escaso crecimiento del cerebro, los niños pueden tener problemas de desarrollo que pueden producir alguna discapacidad.

Las embarazadas deben usar el repelente las 24 horas. Foto: Shutterstock (Shutterstock)

De acuerdo con los datos de Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), del 2011 al 2015 se registraba en el territorio nacional un promedio de 30 casos anuales de microcefalia, pero a partir del 2017 esa cifra aumentó y pasó a 163.

En el 2021 bajó y se dieron 30 casos al año, pero no se puede bajar la guardia porque siguen reportándose más de dos casos al mes.

Eliminarlos

Según la Caja, la única forma de prevenir la transmisión del dengue, chikungunya y zika es luchando contra los mosquitos transmisores.

Hay que concentrarse en la eliminación de criaderos porque los mosquitos no se sienten: no se escuchan cuando vuelan, ni duele cuando pican.

Simplemente cuando aparecen los síntomas de la enfermedad es cuando la persona se da cuenta de que tiene el virus.

Todo lo que hace Salud y la Caja responde al llamado hecho por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que definió los brotes del zika como un problema de salud pública y a un decreto de emergencia del 2016 que está vigente en el territorio nacional.

El mosquito Aedes aegypti puede transmitir varias enfermedades, por eso hay que eliminar los criaderos. Foto de Shutterstock, (Shutterstock)

Si usted de un pronto a otro comienza a tener fiebre elevada, dolor articular, vómitos, salpullido y dolores de cabeza o abdominal es importantísimo que busque ayuda médica inmediatamente.

El doctor Hugo Marín, de la dirección farmacoepidemiología de la Caja, nos confirmó que en estos momentos están repartiendo, inicialmente, 20 mil kits como el que le dieron a doña Elena y que las entregas se han mantenido, desde el 2017, dando 40 mil por año.

Cantones más atacados

De acuerdo a la doctora María Elena Artavia Mora, de la Coordinación Nacional de Enfermería de la Caja, los kits se entregarán en los cantones que son más atacados, según los reportes del ministerio de Salud. Estos cantones son:

San José: Cantón central, Santa Ana, Desamparados, Alajuelita, Pérez Zeledón.

Alajuela: Cantón central, Atenas y Orotina.

Heredia: Sarapiquí.

Guanacaste: Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Cañas, La Cruz y Abangares.

Puntarenas: Cantón central y los distritos de Cóbano, Lepanto y Paquera; Esparza, Montes de Oro, Garabito, Parrita, Quepos, Golfito, Osa y Corredores.

Limón: Cantón central, Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina y Talamanca

Cartago: Turrialba.

13 mandamientos contra el zancudo Aedes aegypti

Las autoridades del Ministerio de Salud, piden que, en todos los hogares, comunidades, centros educativos, de recreo, laborales, entre otros lugares, se realicen estos 12 mandamientos contra el mosquito Aedes aegypti:

1. Limpie pilas, canoas, baldes, bebederos de animales u otros recipientes útiles que puedan acumular agua.

2. Tape todos los recipientes donde almacene agua.

3. Vuelque botes, pangas u otro tipo de embarcaciones.

4. Rellene huecos de árboles, floreros de cementerios, blocks, tapias, entre otros.

5. Recicle todos los materiales de plástico, aluminio o vidrio que puedan acumular agua.

6. Reutilice de una manera creativa y amigable con el ambiente todos los recipientes de plástico, aluminio, vidrio y llantas.

7. Agujeree llantas que se encuentran en parques y parqueos, para que no acumulen agua.

8. Entierre pipas, cocos, cáscaras o cualquier otro desecho orgánico.

9. Ponga bajo techo cualquier objeto que acumule agua y que no pueda botarlo.

10. Elimine solo en la basura cualquier material de desecho capaz de acumular agua.

11. Fumigue aquellos sitios oscuros de su vivienda tales como debajo de pilas, armarios, clóset, etc.

12. Organícese con otros vecinos para que en su barrio no haya ninguna posibilidad de que el mosquito que transmite el dengue se reproduzca.

13. Protéjase si vive o visita un lugar donde haya transmisión activa de zika, dengue o chikungunya use repelente, especialmente, al amanecer y al atardecer y en las zonas más expuestas de su cuerpo.