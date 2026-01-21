Empresa de dispositivos médicos anuncia el despido de 900 empleados

La empresa de dispositivos médicos VIANT Costa Rica amplió la capacidad de su planta de manufactura en el 2021 y ahora anuncia el despido de 900 colaboradores.

La empresa VIANT Costa Rica anunció este miércoles una reducción aproximada de 900 puestos de trabajo dentro de su operación local, como parte de un ajuste asociado a cambios en un programa específico y al volumen relacionado con dicho proyecto.

Mediante un comunicado, la compañía aclaró que esta decisión no compromete la continuidad de sus demás operaciones en el país, ni representa una salida del mercado costarricense. Por el contrario, aseguró que mantendrá un número significativo de colaboradores y que seguirá operando con las capacidades necesarias para atender su proyección actual y futura de negocio.

“VIANT Costa Rica se mantiene como una operación estratégica para la compañía y continúa contando con una plataforma de negocio sólida y talento especializado”, detalló la empresa, destacando que el país sigue siendo un punto clave dentro de su red global de manufactura.

El director general de VIANT Costa Rica, Kevin Quirós, reconoció el impacto que una decisión de este tipo tiene en las personas trabajadoras y subrayó que el proceso se está manejando con especial cuidado.

“Somos plenamente conscientes de que un proceso como este tiene un impacto humano significativo y, por eso, lo estamos gestionando con respeto, estructura y cuidado, con un enfoque claro en las personas colaboradoras impactadas”, señaló.

Quirós agregó que la prioridad de la empresa ha sido actuar con responsabilidad y respeto hacia quienes se verán afectados.

Con todas las de la ley

Al mismo tiempo que explicó que la compañía está cumpliendo con todos los requisitos legales correspondientes.

Además, VIANT indicó que está promoviendo esfuerzos de apoyo y facilitación para ayudar a los colaboradores impactados a encontrar nuevas oportunidades laborales en el menor tiempo posible, como parte de su compromiso social.

VIANT Costa Rica forma parte de la red global de manufactura de la compañía para la industria de dispositivos médicos, con operaciones que incluyen producción, calidad, ingeniería y soporte operativo, alineadas con estándares internacionales y con los requerimientos de clientes globales del sector.