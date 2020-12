“Le agradezco a Dios por cada cliente que me compra porque no solo se beneficia mi familia, sino varias personas que trabajan conmigo. No he dejado de pagarles, no estamos abriendo todos los días. A mí lo que me daba mucho miedo es que no se trabajara del todo y que en este diciembre no se vendiera nada. La gente está controlando este tipo de gastos”, dijo Fallas.