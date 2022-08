Empresario exige que el PPSD le limpie su nombre

El empresario Bernal Jiménez Chavarría exigió al primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, aclarar una afirmación contenida en un audio que circula viralmente en internet desde la noche del jueves, en el que Brunner se refiere al manejo de las finanzas de la campaña del mandatario Rodrigo Chaves y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Se trata de un audio de 21 minutos que, en su condición de tesorero del PPSD, el hoy vicepresidente le habría enviado a Chaves poco antes del 22 de marzo, de cara a la segunda ronda electoral.

El economista Bernal Jiménez, asegura que su donación la registró mal el actual vicepresidente del país, Stephen Brunner.

En los primeros minutos, Brunner le habría reportado al entonces candidato presidencial que donaciones de dinero de Bernal Jiménez fueron registradas como compras de bonos de deuda política, “para que él no apareciera en la lista de donantes con demasiada plata”.

Agregó que Jiménez le estaba pidiendo echar para atrás el movimiento contable para que apareciera como donación, pero que el director de campaña, el empresario Calixto Chaves, se oponía “rotundamente” y decía que “se vaya para el diablo”.

Bernal Jiménez, exdirectivo del Banco Central y uno de los dirigentes de la campaña de Chaves, le dijo al periódico La Nación que, desde un principio, él solicitó que el dinero fuera reportado como donación y nunca tuvo la intención de comprar bonos o que el dinero se hiciera pasar como inversión, pero “hay unos errores que se dieron de parte del partido, no de parte mía, y que son responsabilidad entera de don Stephan y que don Stephan los arregló porque lo habían hecho mal”.

“Yo hablo con Stephan (Brunner), y si está dispuesto a conversar el tema y a aclararlo, como creo que lo debe aclarar él, perfecto. Si no, no sé qué camino seguir (...). Este es un asunto que quiero aclarar con la gente enfrente”, afirmó el empresario a La Nación el pasado jueves.

El audio, supuestamente, se lo mando el actual vicepresidente del país al presidente Chaves, antes de la segunda ronda. (Rafael Pacheco Granados)

Agregó que nunca tuvo interés en ganar dinero con una compra de bonos, en vista de que el PPSD ofreció generosos descuentos que permitirán a los inversionistas ganar altos porcentajes de ganancia cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pague la contribución estatal.

“Y no iba yo a valerme de mi propio conocimiento de lo que valían los bonos para determinar la compra de bonos que yo iba a hacer; eso no me parecía correcto. Me pareció que yo hacía donación, perdía la plata, se acabó el asunto. Otras personas hicieron otra cosa conforme les pareció”.

“Si yo tengo que aparecer como donante, no tengo ningún problema”, continuó.

Desde el jueves por la mañana, este medio ha procurado conversar con el vicepresidente mediante llamadas y correos a su despacho y a su teléfono celular; incluso, se le envió el audio, pero no ha contestado. También, se intentó localizar a Calixto Chaves, pero contestó un asistente, a quien se le dejó la solicitud de hablar con el empresario.