Empresas de buses se apuntan a ayudar en la lucha contra el covid-19

“La unión hace la fuerza”, dice el conocido dicho y sin duda estamos en un momento ideal para demostrar que esa frase tiene mucha razón.

Un ejemplo de esto lo están dando varias empresas de buses que se pusieron al servicio de sus comunidades con distintas iniciativas, ya sea brindando viajes gratuitos desde sus casas hasta el centro de vacunación y de regreso o poniendo sus terminales y planteles a disposición para que los funcionarios de salud puedan trabajar allí.

Los buses de Los Guido estaban bien identificados para que la gente viajara gratis a vacunarse. Foto: Cortesía Los buses de Los Guido estaban bien identificados para que la gente viajara gratis a vacunarse. Foto: Cortesía (Cortesía)

Una de las que se apuntó a echarle la mano a sus clientes y al Área de Salud Desamparados 3, a la que pertenece, fue Autotransportes Los Guido, del Grupo ADT.

Esta empresa puso un bus para trasladar a las personas mayores de 20 años, con o sin factores de riesgo, hasta la iglesia Centro Misionero Los Guido, donde estaban poniendo las vacunas contra el covid-19 el jueves 29 de julio y este jueves 5 de agosto.

Los vecinos de esa comunidad podían abordar la unidad bien identificada en el sector conocido como Balcón Verde (Cementerio) y de ahí se iban a la iglesia, un recorrido de aproximadamente 3,5 kilómetros, mientras iban recogiendo a otros interesados de camino.

Ambos días habilitaron cinco carreras, a las 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 1 p.m. y 2 p.m. y aunque no contabilizaron la cantidad exacta de personas que trasladaron, en el lugar de vacunación se agotaron las 800 dosis cada día de campaña, es decir, que a 1.600 les pusieron el pinchonazo protector.

Entre esos vacunados hay 150 personas entre choferes y otros trabajadores de la empresa, lo que permitirá también que viajen más protegidos.

Los Guido es una zona con una importante población de escasos recursos, por lo que el ahorrarse los ¢355 que cuesta el pasaje, ¢710 si contamos que es ida y vuelta, le pega una ayudita a cualquiera.

La idea fue de los personeros del Área de Salud y la empresa se apuntó de una.

“El enfermero a cargo me comentó que fue tan buena la respuesta de la semana pasada que en un día se terminaron las dosis que habían planeado colocar ambos días. Los picos más altos de afluencia de personas fue cuando llegaba nuestra unidad con los pasajeros”, comentó Gabriel Bermúdez, encargado de servicios generales del Grupo ADT.

Bermúdez agregó que están en disposición de seguir colaborando, máxime que saben que Los Guido es una comunidad muy poblada y esos esfuerzos contribuyen a que la gente se decida a ir por su dosis.

La campaña fue un éxito y ayudó a la aplicación de 1.600 dosis. Foto: Cortesía La campaña fue un éxito y ayudó a la aplicación de 1.600 dosis. Foto: Cortesía (Cortesía)

Limonenses en terminal

La empresa Transportes Mepe, que da el servicio entre Limón y Sixaola, prestó sus instalaciones para la vacunación y así las personas que visitaban el cantón central podían aprovechar para recibir la dosis antes de salir de la terminal.

O sea, no había excusas para no hacerlo.

La campaña en la terminal de buses, ubicada al costado este del estadio de béisbol Big Boy, se mantuvo durante dos semanas; sin embargo, se vio disminuida a causa de las fuertes lluvias que azotaron la provincia, en especial en el Caribe sur, donde la caída del puente sobre el río La Estrella mantuvo incomunicada la zona por varios días.

“Esta es la segunda vez que nos ponemos a disposición de las autoridades de Salud durante esta pandemia, al principio fue para que se realizaran pruebas PCR a la población. Cuando necesitan nuestra ayuda solo nos llaman y coordinamos”, explicó Vanessa Pérez, trabajadora de Mepe.

En el caso de Limón, la vacunación ha estado abierta a todo el que llegue, entonces se aplicaron las dosis de los 12 años en adelante, con o sin factores de riesgo.

Las lluvias que golpearon a Limón bajaron el flujo de personas que llegaron, pero al inicio fue todo un pegue. Foto: Cortesía Las lluvias que golpearon a Limón bajaron el flujo de personas que llegaron, pero al inicio fue todo un pegue. Foto: Cortesía (Cortesía)

Medicinas y alcohol en gel

Transportes Arnoldo Ocampo, que brinda el servicio entre las comunidades de San Rafael, San Isidro y San Pablo de Heredia, también decidió echar una mano.

“Como el año pasado se requirió gente que ayudara a trasladar medicamentos, nosotros nos pusimos a la orden de los cetros de salud de los tres cantones en los que trabajamos para darles un carro y un chofer para colaborarles en esa distribución. Solo San Isidro y San Pablo lo necesitaron, les tendimos la mano de abril a setiembre del 2020″, explicó Yetty Zárate, representante de esa empresa.

Los choferes de Transportes Arnoldo Ocampo han participado en la entrega de medicamentos en San Isidro y San Pablo de Heredia. Foto: Cortesía Los choferes de Transportes Arnoldo Ocampo han participado en la entrega de medicamentos en San Isidro y San Pablo de Heredia. Foto: Cortesía (Cortesía)

Ahora con lo que han colaborado es con los depósitos de alcohol que puso la Municipalidad de San Pablo y la de San Isidro.

“Lo que ellos hacían era preparar las recetas y nos citaban cuando estaban listas para ir a repartirlas”, agregó Zárate.

Además, empresas de cantones como San José, Desamparados, Tibás, Cartago, Moravia, Vásquez de Coronado, Oreamuno, La Unión, Turrialba, Heredia, Siquirres y Paraíso ofrecieron sus instalaciones y están a la espera de la respuesta de las autoridades sanitarias.

Los autobuseros saben que la vacunación contra el covid-19 debe ser una prioridad y por eso han tendido sus manos.

La propuesta la presentó la Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS), mediante una carta dirigida a la doctora Priscilla Herrera García, directora general de salud del Ministerio de Salud.

La empresa Autotransportes Moravia S.A. (AMSA) coordinó con la municipalidad para el préstamo de personal.