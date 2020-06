“La consigna de quédate en casa en esta crisis sanitaria ha hecho que la gente use más los electrodomésticos, que cocine más, que conecte con mayor frecuencia sus dispositivos electrónicos para teletrabajo, que use el aire acondicionado, etc y eso incide definitivamente en que se esté consumiendo más energía, al punto de que muchos están sobrepasando los 280 kWh, teniendo que asumir adicionalmente el pago del 13% del impuesto al valor agregado (IVA)” explicó Erick Rojas, vicepresidente de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET).