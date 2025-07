En el hospital Calderón Guardia pasa algo muy grave y los pacientes son los más afectados

En el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia está pasando algo muy grave y este miércoles la situación escaló a niveles preocupantes.

Desde las 6 de la mañana, trabajadores de enfermería, quirófanos y otros servicios del centro médico iniciaron una protesta e hicieron una Asamblea General para denunciar la sobrecarga laboral que enfrentan, en particular, el personal de enfermería y quirófanos.

Los trabajadores del Calderón Guardia piden soluciones. (Cortesía de Undeca)

Las condiciones laborales que denuncian los funcionarios son alarmantes. Según los testimonios expuestos en carteles, una sola enfermera llega a atender hasta 30 pacientes, y un auxiliar de enfermería debe realizar más de 10 baños en cama y completar 18 notas clínicas por turno.

“Atender sin descanso no es cuidar”, “Sin condiciones no hay vocación que aguante” y “La explotación laboral no es vocación”, fueron algunas de las frases que expresaron los manifestantes.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una enfermera debería atender a un máximo de ocho pacientes. Sin embargo, en el Calderón Guardia ese número se ha multiplicado por tres o cuatro, lo que genera un desgaste físico y mental severo, comprometiendo tanto la salud del personal y la calidad de la atención médica.

Los funcionarios se quejan de sobrecargo de trabajo. (Cortesía de Undeca)

La dirigencia de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) señala que, pese a la firma de acuerdos desde hace más de tres años para resolver la falta de personal, las autoridades de la Caja han incumplido los compromisos.

“Estamos ante una situación insostenible. No se trata solo de condiciones laborales, sino de una amenaza directa a la salud pública”, denunció Arturo Abarca, dirigente sindical.

“Undeca exige a la Junta Directiva de la CCSS y a la Gerencia Médica una respuesta inmediata que contemple la contratación urgente de personal en todas las áreas críticas, el cumplimiento de los acuerdos firmados y el respeto a los derechos laborales de quienes sostienen con su esfuerzo diario el sistema de salud costarricense”, agregó.

La Caja está negociando con los trabajadores. (Cortesía de Undeca)

Este miércoles se dio una seria afectación en las cirugías programadas. Tania Jiménez, directora del centro médico, dijo que de los 21 quirófanos que se tenían programados, solo se pudieron habilitar nueve.

Las autoridades de la Caja y los trabajadores están en mesas de reuniones para buscar un acuerdo.