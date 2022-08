En nuestras redes sociales le dan tremendo apoyo a repartidores de comida exprés

Después de que este lunes 29 de agosto publicamos en redes sociales una nota titulada: “Repartidores de comida exprés: “Nos tiran la comida encima, nos amenazan con que no nos van a pagar y hasta quieren arrebatarnos el pedido”, la gente comenzó a postear comentarios muy positivos en apoyo a estos trabajadores.

“Muy mal hecho, hace 3 días me pasó que mandaron el pedido hecho una desgracia y el muchacho muy acongojado, con mucha pena. Y le dije, tranquilo, no es su culpa, es el restaurante. Él canceló el pedido y le di los mil colones que se ganaba por la entrega. Uno no puede ser tan desmedido y tratarlos mal por algo que no tienen culpa”, dice uno de los comentarios.

Comentarios muy positivos y de apoyo reciben los repartidores de comida exprés. (Jose Cordero)

“Es culpa de la plataforma que pone una hora en la que aparentemente se hará la entrega y el cliente cree que eso está escrito en piedra, pero factores como el tiempo que tome el restaurante en preparar el pedido, la cantidad de entregas asignadas al repartidor, el día, la hora y el clima pueden causar demoras en la persona que hace la entrega”, explicó otra persona.

“Mi hijo hace Uber Eats y un día de estos la muchacha de McDonald’s no le puso la tapa a un refresco y cuando entregó el pedido llegó la comida toda mojada y no se pudo comer. Mi hijo les explicó que ellos no se dan cuenta porque va empacada. ¿Adivinen? Se lo descontaron a él”, advirtió una usuaria.

Otro de los comentarios es más que positivo, lo posteó una usuaria: “A mí me ha pasado que me llega la comida fría, o veo en el mapa la ubicación del muchacho y justo cuando está llegando se devuelve”.

Los repartidores buscan ganarse la platica en bicicleta, bicimoto, moto y carro, hasta en patines hay. (Jose Cordero)

“También me han traído pedidos equivocados y ni me traen lo que pedí, ni la compañía me regresa mi dinero, pero igual yo para el repartidor no tengo malas caras, ni insultos, ni nada parecido, le doy las gracias y si viene cuando está lloviendo le doy una buena propina”.

Cuando armamos esta nota, los comentarios iban por 155.