En redes sociales anuncian venta de maletas en el aeropuerto, ¿qué dice AERIS al respecto?

En redes sociales circula un anuncio sobre una supuesta venta de maletas que se llevará a cabo en el aeropuerto Juan Santamaría, pero ¡no se embarque!

LEA MÁS: Brutal femicidio de mamá podría cambiar la historia del país

Es mentira que el aeropuerto Juan Santamaría esté organizando una venta de maletas. (Facebook)

Una página de Facebook ha estado publicando este mensaje:

“El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría organiza su venta anual de equipaje no reclamado por solo ¢1.057,46. Cada año, una gran cantidad de maletas perdidas u olvidadas se acumulan en los depósitos. Según la normativa vigente, el aeropuerto puede disponer del equipaje que permanezca sin reclamar durante más de 6 meses. Sin embargo, una vez más, ha organizado una venta benéfica y los ofrece por solo ¢1.057,46 cada uno.

LEA MÁS: Pilar Cisneros hará lo mismo que cuando otros lo han hecho, los llamó “filibusteros”

“Más información disponible en el sitio web. ¡Las devoluciones son posibles dentro de los 14 días!”, dice el posteo.

Sin embargo, al consultarle sobre el tema a AERIS, la empresa que administra el aeropuerto, nos dimos cuenta de que la bendita venta de maletas es un engaño y quizá hasta un intento de estafa.

No caiga en la trampa, no hay venta de maletas. (Facebook)

“AERIS, gestor interesado del Aeropuerto Juan Santamaría, aclara que la información que circula en redes sociales acerca de la presunta venta de maletas con equipajes perdidos, es falsa.

“Les invitamos a reportar cualquier publicación al respecto”, detalló la empresa.

No caiga en la trampa y no ingrese a ninguno de los enlaces que vienen en esas publicaciones. Mucho menos dé información personal sensible.