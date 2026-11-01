En solo tres días la Policía de Tránsito hizo 1.864 partes a motocicletas y no va a creer cuántas decomisó

La Policía de Tránsito se puso las pilas e hizo un fuerte operativo nacional para poner en cintura a los motociclistas que andan por las calles de forma ilegal.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó este domingo los resultados de las acciones y fueron sorprendentes.

Los distintos cuerpos policiales se unieron en un operativo contra las motos que andaban ilegales. (MOPT)

Resulta que desde el pasado jueves, los oficiales de la Policía de Tránsito, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las diferentes policías municipales y la Fuerza Pública se unieron para hacer una verdadera cacería contra las ilegalidades.

Más de 1.800 partes y decenas de personas a pie

Los números de este fuerte trabajo en equipo hablan por sí solos. En tan solo tres días, las autoridades confeccionaron la increíble suma de 1.864 boletas por violaciones a la Ley de Tránsito.

Además, a los oficiales no les tembló la mano para aplicar la ley y dejar a pie a los infractores, al decomisar 172 motocicletas a conductores que andaban al margen de la ley.

Las acciones se llevaron a cabo por todo el país. (MOPT)

Los castigos no quedaron ahí; también se reportó la retención de 140 juegos de placas de motocicleta, un verdadero dolor de cabeza para quienes tendrán que ir a hacer el trámite para recuperarlas.

El reporte de las autoridades indica que además se decomisaron dos vehículos de otro tipo y les quitaron las placas a 63 automotores.

Operativo en todo el país

El operativo no se quedó solo en el centro del país. El golpe contra los irresponsables se sintió en muchas zonas.

Operativo de tránsito contra motos (MOPT/MOPT)

Hubo una fuerte presencia policial en puntos clave como la Gran Área Metropolitana (GAM), Occidente, la Zona Norte, Turrialba, Limón y Puntarenas.

Los operativos también se extendieron hasta el sur y la pampa guanacasteca, llegando a sorprender a muchos conductores en zonas como Golfito, Río Claro y Liberia.

Un alto a los “dueños” de la calle

Según informaron las autoridades, el gran objetivo de tirarse todos juntos a la calle era sacar de circulación a quienes decidieron no apegarse a la legalidad.

Muchos motociclistas se quedaron sin placas. (MOPT)

El mensaje fue directo contra aquellos vivazos que quieren convertir las vías públicas en un “espacio de su propiedad” para realizar actividades imprudentes e ilegales en sus vehículos.