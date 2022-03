Encuesta de Idespo: Rodrigo Chaves tiene un 41,2% de apoyo y José María Figueres un 33,3%

Rodrigo Chaves, candidato del partido Progreso Social Democrático, le lleva la delantera en la intención de voto a José María Figueres, del partido Liberación Nacional, según revela la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional, presentada este martes 29 de marzo.

Chaves tiene un 41,2% de apoyo, mientras que Figueres está en un 33,3%.

En cuanto a las personas que sí quieren ir a votar, pero aún no saben por quién hacerlo la cifra está en 18,8%.

Además, 37,8 de cada 100 de esas personas indecisas dijeron que no han podido definir su voto porque no les convence ninguno de los dos candidatos; 32 de cada 100 dijeron que aún no están seguros a quién apoyar; 14 de cada 100 expresaron que les faltaba información sobre los aspirantes a la presidencia para decidirse, 12 de cada 100 manifestaron que aún no han pensado a que candidato le darán el voto; tres de cada 100 aseguraron que les gustan ambos candidatos y por eso no se han definido y 0,5 de cada 100 dijeron que no les interesa votar.

La encuesta se hizo vía telefónica al entrevistar a 903 personas entre el 14 al 19 de marzo y el margen de error que tiene es de 3,3%.

En el estudio se le consultó a las personas cuál era a su parecer el principal problema que enfrenta el país y que debería de ser una prioridad para el próximo mandatario y 22 de cada 100 encuestados dijeron que la situación económica; 21 de cada 100 dijeron que la corrupción; 20 de cada 100 mencionaron el desempleo y 10 de cada 100 dijeron que el costo de la vida y los salarios.