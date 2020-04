-Vivo con mis padres (Javier y Maribeth), quienes tienen factores de riesgo, ella es hipertensa y él es paciente oncológico. Además mi abuela es diabética y tengo una hija pequeña. Para no preocuparlos, al que más le comento cómo está la situación es a mi novio. Mi mamá solo me dice que Dios me acompañe y que me vaya muy bien.