“En el INS querían darme de alta porque llevo más de un año incapacitada. Hace dos semanas me mandaron a trabajar al hospital de Alajuela, donde laboro como enfermera, pero no pude, estuve apenas cuatros días y me volvieron a incapacitar. Desde que llegué el primer día supe que la cosa no iba bien, me bajé del carro y cuando llegué al segundo piso ya no aguantaba, me faltaba el aire y tuve que sentarme a descansar.