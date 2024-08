Enfermera luchó por crucifijo en el Hospital México: “Hasta el más valiente, antes de una cirugía se acuerda de Dios”

La enfermera Gabriela Garbanzo Fallas peleó una gran batalla por casi tres años, para que una imagen de Jesús crucificado, con al menos 35 años de estar en la pared de la entrada a los quirófanos del segundo piso del hospital México, volviera a su lugar.

Incluso, puso un recurso de amparo y la Sala Cuarta le dio la razón.

Resulta que los quirófanos se renovaron casi totalmente y eso provocó que el crucifijo se quitara del lugar. Tras la remodelación, se volvió a colocar la imagen y poco después el director del centro médico mandó a quitarla y ahí comenzó la lucha de la enfermera.

La enfermera Gabriela Garbanzo Fallas peleó para que la imagen volviera a su lugar. (Cortesía)

Nosotros conversamos con la enfermera, quien nos respondió varias preguntas y reconoce que puso el recurso de amparo “en nombre de Dios”:

- ¿Quiénes quitaron la imagen cuando se renovaron los quirófanos?

Nosotros mismos, los compañeros. La imagen la quitó el auxiliar de quirófano Errol Torres y la cuidó con mucho cariño.

- ¿Don Errol se llevó la imagen para la casa durante la remodelación?

No. La imagen jamás salió del hospital. Don Errol la llevó a la bodega de almacenaje de material.

- ¿Estuvo bien cuidada en esa bodega?

Muchísimo, don Errol la cuidó muy bien. Hasta tuvo problemas porque un día le dijeron que debía sacarla de la bodega y él se paró firme y dijo que de ahí no la sacaba nadie.

- ¿Qué sintió cuándo mandaron a quitar la imagen después de la remodelación?

Dolor, decepción, fue un gran golpe para todos los que somos creyentes. Ver la cara de mis compañeros, quienes también estaban golpeados y decepcionados, me dolió demasiado. Un compañero me mandó un mensaje muy dolido, en el cual me aseguró que esa imagen está en la entrada de las salas de operaciones del Hospital México desde antes de 1988 que él entró.

Imagen del Santo Cristo regresó al Hospital México gracias a la enfermera Gabriela Garbanzo

- ¿Por qué el dolor?

Le voy explicar. No solo nosotros los empleados ocupamos a Cristo, también los pacientes. Hay personas internadas que tienen el tiempo suficiente para ponerse con Dios antes de una operación, pero también llegan emergencias y la persona solo tienen segundos y la imagen les sirve para ponerse con Dios rapidito y entrar al quirófano. Hasta el más valiente, antes de una cirugía, se acuerda de Dios.

Es cierto que en el hospital hay una capilla, pero está en el tercer piso y los quirófanos en el segundo, no todos los pacientitos pueden ir, por eso el Cristo es tan importante.

- ¿Qué significa la imagen para los trabajadores del Hospital México?

Muchas veces uno llega a trabajar bajoneado, no se siente bien y para estar en un quirófano hay que estar al 100%. Uno se para a la par del Cristo, le reza y rapidito recarga baterías. Un momentico frente a él y ya se entra a trabajar diferente.

Una imagen del Santo Cristo en la cruz volvió a una de las paredes del Hospital México a pesar de que el director de ese centro médico dijo que no volvería jamás a ese lugar. (Cortesía)

- ¿Ha notado que los pacientes realmente lo necesitan?

Muy constantemente los pacientes nos piden que oremos por ellos. Justo el pasado 14 de agosto, el día de la noticia del fallo de la Sala Cuarta, una señora me agarró la mano y me dijo que rezara por ella. Es una ayuda espiritual muy buena y necesaria en momentos difícil de salud.

Muchas veces andamos muy a la carrera y es frente a la entrada de un quirófano que nos acordamos de Dios. La imagen es eso, un recuerdo de que Dios siempre está con nosotros.

- La Sala Cuarta ordenó el regreso de la imagen a la pared de la entrada de los quirófanos ¿luchó usted sola?

No, fue un camino que hice muy acompañada. Mis compañeros firmaron un documento en el cual le pedimos al director el regreso de la imagen, fueron como 120 firmas. Busqué una por una las firmas, hablé con los 120 compañeros y todos ayudaron.

- ¿Es cierto que los capellanes también mandaron una carta y tampoco lograron nada?

Totalmente cierto, los capellanes del Hospital México, el padre José Joaquín Chaves Villalobos y el padre Guido Geovanny Villalobos Madrigal, lo intentaron con una carta, pero nada, el director también les dijo que no.

- ¿Pensó en dejar la batalla tirada?

Nunca. Siempre pensé en los pacientes y en nosotros los empleados que creemos en Dios. Sabía que iría hasta el final, no me iba a dar por vencida.

Lenín Hernández, secretario general del SINAE

- ¿Cómo nace lo del recurso de amparo?

Como se me cerraron todas las puertas, busqué consejo con el abogado del Sindicato Nacional de Enfermería y él fue el que me recomendó lo de la Sala Cuarta.

- ¿No le dio miedo?

Mucho y todavía lo tengo. Me da miedo que haya represalias fuertes contra mí por defender mi fe. Yo seguí hasta el final. Puse ese recurso de amparo en nombre de Dios, yo sabía que él pelearía por nosotros.

Los pacientes que entran a sala de operaciones ya van a poder encomendarse a Dios. (Cortesía)

- ¿Cómo recibió el fallo de la Sala Cuarta?

Demasiado contenta. No me enteré por la Sala sino por una compañera que me llamó pegando gritos de alegría porque había visto en los medios de comunicación la noticia del fallo a favor. Yo quería que regresara para el 2 de agosto, pero bueno, el atraso fue de 12 días; sin embargo, valió la pena la lucha.

La enfermera Gabriela Garbanzo ganó batalla por imagen del Santo Cristo

- ¿Cómo se siente?

Agradecida con Dios y feliz por los pacientes y mis compañeros, que estoy segura, porque lo veo a diario, van a aprovechar la imagen del Santo Cristo. La imagen está a una pequeña distancia de la entrada de los quirófanos. Es pequeña esa distancia, pero suficiente para ponerse con Dios y entrar a la operación.