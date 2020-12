Al llegar al sitio de la entrevista, me encuentro al personaje del año muy tranquilo, incluso indiferente. Me siento en una silla manteniendo la distancia, consciente de que tengo bien colocada mi mascarilla y una careta por si acaso. Al covid-19 no se le extiende la mano ni tampoco hay que insistir con las cortesías habituales. Vamos a hablar claramente, sin ningún tipo de pretensión.