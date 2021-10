Epidemiólogo a antivacunas: “Ustedes también son parte del ‘experimento’ que critican”

“Ustedes también son parte del ‘experimento’ que tanto critican y que no aceptan para nada, ya que al no vacunarse se vuelven el grupo de control que es tan necesario para consolidar la respuesta inmunológica de una vacuna”.

Así de contundente fue el doctor Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional (UNA), con los grupos antivacunas que se manifestaron este viernes.

El grupo, que era de unas 150 personas, llegó frente a la Defensoría de los Habitantes, en barrio México, donde fueron recibidos por la defensora, Catalina Crespo, quien fue rodeada por decenas de personas que andaban sin mascarilla y que tampoco respetaron el distanciamiento.

Después el grupo se fue para el frente del edificio central del Ministerio de Salud, en el puro centro de San José, donde no les dieron pelota.

Defensoría. Los antivacunas se manifestaron frente a la Defensoría de los Habitantes en barrio México. Foto José Cordero. (Jose Cordero)

Ana Priscilla Murillo Chacón, una de las manifestantes, reconoció que fue a la marcha como parte de una lucha por la libertad de decidir.

Mientras que Arístides Marín, otro manifestante, dijo que él no confía en la vacuna porque la sacaron muy rápido.

En general, los antivacunas no quieren, según ellos, “ser utilizados como conejillos de indias en un supuesto experimento mundial”, argumento que ya había sido desbaratado anteriormente por expertos en Salud.

Ministerio de Salud. Frente al ministerio de Salud los antivacunas gritaron "¡Fuera Salas!". Foto José Cordero. (Jose Cordero)

Son parte

El doctor Romero explicó de forma más amplia porque todos los que no se quieren vacunar también son parte de lo que ellos mismo llaman experimento.

“Les guste o no, los antivacunas forman parte. Explico mejor lo que es el grupo de control, es ese grupo base que se usa de comparación con respecto a los vacunados, son tan necesarios como los que se vacunan, nada más que ellos escogen en qué grupo quieren estar, pero nada más, igual participan. Toda vacuna que se prueba tuvo su grupo de control”, aseguró el educador de la UNA.

El epidemiólogo incluso fue más claro: “Déjeme decirles algo a los que no se quieren vacunar, que además de ser parte de ese grupo de control, deben entender que a este grupo no le está yendo bien. Eso no lo digo yo, lo dicen los muy duros números de enfermos, internados y fallecidos por covid-19. El grupo de control es uno de los más afectados cuando los ataca el covid-19, precisamente, por no tener la vacuna”.

Don Juan José lamentó la manifestación no solo por la desinformación que la rodea, sino porque se puso en peligro un montón de gente por esa pelota de gente.

“Esos grupos que no respetan ningún protocolo higiénico, que rompen burbujas, que no usan mascarillas, son un posible foco de contagio. Una manifestación de esas podría terminar con enormes grupos de personas contagiadas y como no están vacunadas, provocando internamientos complicados”.

Insisten

Nada de nada. Los antivacunas no aceptan ningún criterio científico, simplemente no se vacunan y punto. Foto José Cordero. (Jose Cordero)

La Teja le solicitó una reacción al Ministerio de Salud sobre esta manifestación y la respuesta fue: “Reiteramos a la población la importancia de vacunarse contra el covid-19 para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos ante dicha enfermedad”.

El que ya se había manifestado de forma amplia contra los grupos antivacunas fue el ministro de Salud, Daniel Salas, a finales de agosto de este año.

“Que es un mecanismo de control, que ahora es como la seña de 666 de la bestia, y que ya el Gobierno va a decir que no pueden entrar a los restaurantes el que no está vacunado… Todo ese montón de información completamente mal fundamentada, que no tiene ninguna razón de ser, es completamente falsa. Estas vacunas nos van a ayudar y nos están ayudando para salir adelante en esta pandemia.

“Yo sé que ha habido muchas ideas completamente infundadas, que no tienen ningún fundamento. A alguien simplemente se le ocurrió que la vacuna tiene grafeno (microscópicas partículas de carbono). Resulta que no, no está en los componentes de la vacuna. Incluso, ya mandamos a hacer un análisis en un laboratorio del Ministerio de Salud para comprobar que no tiene grafeno, para que haya más claridad. Lo que pasa es que a alguien se le ocurre algo y ya empieza a popularizarse”, dijo el ministro en aquel entonces.

Sí cumple

El jerarca de Salud también había aclarado, en aquel entonces, por qué la vacuna se logró sacar tan rápido, pero como dicen, al que no quiere oír, ni gritándole.

“Que es una vacuna que no cumplió con el método científico, que es que somos conejillos de indias (lo dice en tono sarcástico). Todo el método científico se cumplió. Incluso, la tecnología que está detrás de estas vacunas viene siendo desarrollada desde hace más de una década atrás. Estaba ya a punto y se aprovechó justamente para el covid para desarrollar estas vacunas. Pero todo el método científico, todas las fases se cumplieron rigurosamente.

“Por eso es que las agencias estrictas, no es el Ministerio de Salud de un país, sino las agencias que han sido reconocidas, de alta rigurosidad científica, han aprobado las vacunas que han aprobado porque cumplieron con ese método científico”, aclaró Salas.