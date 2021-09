Epidemiólogo de la UNA: “No estamos mejor, estamos menos peor”

Que la cantidad de contagios hayan bajado en las últimas dos semanas, no significa que es una noticia para festejar, sí para alegrarnos un poquitico, pero no mucho porque tal y como lo confirma el doctor Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional (UNA), “no estamos mejor, estamos menos peor”.

“Seguimos teniendo números negativos altísimos, seguimos con un promedio superior a 2.300 contagios diarios y seguimos con un promedio de 25 muertes por día desde que comenzó setiembre.

“Los hospitales siguen trabajando muy por encima de sus capacidades y eso es muy peligroso porque los pacientes covid-19 son tantos que afectan los otros servicios de la Caja. Podemos alegrarnos un poquitico, pero nada más, las alarmas deben seguir encendidas”, explica el doctor Romero.

El uso de mascarilla sigue siendo clave para evitar los contagios. Foto: Rafael Pacheco Granados El uso de mascarilla sigue siendo clave para evitar los contagios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El último informe de la Coordinación de Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana, confirma que bajaron los números diarios nacionales en la cantidad de contagios.

“El elevado número de vacunas aplicado en los últimos días, ayuda definitivamente a confiar en que esta tendencia se mantendrá durante la presente semana y continuará en un futuro inmediato. Sin embargo, existe la posibilidad de que el país ingresé en una montaña rusa de alzas y descensos en el número de casos”, explicó el doctor Ronald Evans, coordinador del informe.

Explica el informe que el promedio de casos diarios pasó de 2.488 a 2.134 por cada millón de habitantes (entre el 12 y el 18 de setiembre), 354 casos menos (14.23%).

Se redujo de 73 a 68 el número de cantones en categoría de alto riesgo, al salir Río Claro, Corredores, Montes de Oca, Paraíso y Matina, los cuales se ubican ahora en la categoría de mediano riesgo, identificada por el color naranja.

Por segunda semana consecutiva se ubica Montes de Oro de Puntarenas como puntero en la cantidad de contagiados por cada millón de personas, exactamente con 1.016. Le siguen Hojancha con 994.7, La Cruz con 833.9, Puntarenas con 739.4 y Esparza 723.3.

“Hay un factor muy negativo y es que, al parecer, hemos normalizado la pandemia y eso es peligroso. Pensamos que es muy normal el covid-19, sobre todo por las imágenes que vienen del extranjero en situaciones como, por ejemplo, el partido de la selección contra Panamá allá a estadio lleno.

“La gente comienza a desconfiar del mensaje que se da aquí y toma riesgos porque no cree en lo que se dice. Hay covid-19, los hospitales están saturados, los contagios están muy altos y no hay camas, esa es la verdad y debemos entenderla y respetarla. No podemos bajar la guardia”, asegura el doctor Romero.

Covid-19 mata niño

El Hospital de Niños confirmó que un menor de 8 años falleció el pasado lunes 20 de setiembre de forma fulminante por el covid-19.

La directora de ese hospital, la doctora Olga Arguedas, explicó que el niño no sufría de ninguna enfermedad crónica ni estaba enfermo de nada cuando se contagió de covid-19; sin embargo, murió solo seis horas después de ser internado.

“Lamentablemente este niño era completamente sano, pero falleció seis horas después de ser internado en condición delicada por el virus”, reconoció la doctora Arguedas, quien recordó que ya van 13 niños los que mueren este 2021, en el Hospital de Niños, por el coronavirus. Hay dos casos que todavía están en investigación.

Actualmente el hospital tiene 18 pequeñitos internados por covid-19, de los cuales 7 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos.