Epidemiólogo Juan José Romero: “Sí tendremos más internados”

Pasó lo que se temía. El Ministerio de Salud informó este martes que hubo un aumento significativo en los casos de covid-19 en la última semana del 2021 (del 26 de diciembre al 1 de enero).

Fueron 3.385, pero Salud hizo ver que las hospitalizaciones y las muertes causadas por el virus siguen bajas.

Ese panorama podría relajar a más de uno y llevarlo a confiarse, pero no es recomendable.

La Teja buscó al epidemiólogo Juan José Romero, de la Universidad Nacional, para que nos explique ante qué estamos.

El Covid-19 golpea duro a Costa Rica desde junio del 2020 Se preveé en los proximos un aumento en las hospitalizaciones pero no necesariamente sean tan graves. Foto: AFP (AFP)

“Al ver los datos dice que los nuevos ingresos aumentaron 3,9%, eso es lo que va a ir ocurriendo. Las hospitalizaciones van a ir subiendo y ellas se dan más o menos de cuatro a seis días después del diagnóstico. Las muertes van más atrasadas, pueden ser entre diez a catorce días después de la hospitalización. Los fallecimientos que vemos ahorita (siete en la semana 52) son el producto de lo que había antes del inicio de esta ola”, explicó Romero.

El epidemiólogo agrega que el que ahora haya pocos internados no quiere decir que seguiremos igual aunque suban los casos.

“Aunque ómicron sea muy probablemente la variante predominante, no al cien por ciento, y produzca menos hospitalizaciones, no quiere decir que no van a subir; sí tendremos más internados. Ya tenemos un día con 1.500 casos (4 de enero), en una semana podrían ser 2.400 y en dos semanas más de 3.000 y se nos va a hospitalizar el 2% de eso por día. Eso es un hecho, pero no será en la misma magnitud de las olas anteriores”, aclaró.

[ Doctor Boza: "Quisiera ver rótulos en los barrios que digan comunidad organizada contra el covid-19" ]

Vacunación clave

La variante ómicron ha demostrado en el mundo que quienes se contagian no tienen tanto riesgo de parar en el hospital (ese peligro ha bajado hasta en un 70%), especialmente en las personas con vacunación completa.

Según datos de la CCSS, el 83% de la población en edad de vacunarse (mayores de 12 años) ya tienen su esquema completo.

“La gente puede llegar a decir ‘esta sí es como una gripecilla’, pero nada que ver, sigue mandando a mucha gente a los hospitales en Europa y en Estados Unidos. Está afectando especialmente a los no vacunados y a gente joven que se resiste a vacunarse. A los que les da el covid de moderado para arriba pueden requerir internamiento y si tienen factores de riesgo pueden entrar en una UCI y hasta morir”, recalcó el experto.

Sobre este tema, la CCSS anunció este martes que ya se extendió la aplicación de terceras dosis a los mayores de 58 años que tengan, al menos, seis meses de haber recibido la segunda dosis.

Vacunación COVID 19 Adulto El alto porcentaje de población vacunada e Costa Rica ayuda a que estemos un poco más protegidos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“La tercera dosis también se está aplicando, hasta agotar existencias, a funcionarios de instituciones de primera respuesta y trabajadores y residentes de hogares de larga estancia, siempre que tengan más de seis meses de haber recibido la segunda dosis”, explicó la doctora Diana Paniagua, de Vigilancia Epidemiológica.

Más protegidos

En Costa Rica se han aplicado 7.879.899 dosis de la vacuna; 3.953.407 corresponden a primeras dosis, 3.546.380 a segundas y 380.112 a terceras, según datos del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA) con corte al 3 de enero.

El porcentaje de aplicación de primeras dosis en la población es de 92,5% y de terceras es del 8,9%.

“(Los adultos mayores) es el grupo que mayor crecimiento mostró durante la semana anterior en cuanto a la aplicación de la tercera dosis, lo que demuestra su interés por protegerse de las complicaciones que puede producir la enfermedad”, comentó Paniagua.

La Caja mantiene habilitados puestos de vacunación en todo el país, la lista de lugares y horarios está disponible en la dirección www.ccss.sa.cr/vacunacion.

Cada área de salud puede decidir a quiénes aplica la vacuna, siempre y cuando tengan más de seis meses de haber recibido la última y en caso de la ausencia de personas, pueden aplicar los planes de contingencia con menores de 58 años.

A poner atención

Según el reporte de Salud, este 4 de enero se registraron 1.500 casos nuevos de covid-19, tres muertes y 135 internados (11 en hospitales privados y 124 en públicos), hay 49 pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos y 86 en salón.

El promedio diario fue de 483 contagios.

En una semana aumentó 2.118 casos en comparación a la semana del 19 al 25 de diciembre, cuando hubo 1.267.

Lo bueno es que, pese al aumento de casos, las muertes a causa del virus se mantienen bajas. En la semana recién finalizada hubo 7 y entre el 19 y el 25 de diciembre fueron 11.

De los siete fallecimientos de la semana, cinco eran personas mayores de 65 años y dos tenían entre 18 y 49 años. No hubo muertes de menores de edad, pero el subdirector del hospital de Niños, el doctor Carlos Jiménez, reportó que hay ocho niños internados, uno de ellos en UCI.

Al 4 de enero se contabilizan 7.366 fallecimientos en Costa Rica a causa del covid-19.