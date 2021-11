Epidemiólogo: “Las reinfecciones de covid-19 son más frecuentes de lo que uno cree”

No hay nada que le garantice a una persona que tuvo covid-19, que no se volverá a contagiar del virus.

Aquella idea que existió alguna vez de que esa enfermedad solo daba una vez quedó más que desechada.

En Costa Rica, entre el 4 de marzo y el 22 de agosto de este año, 342 personas dieron positivo al virus por segunda vez.

Muchas personas se hacen la prueba por requisito y se dan cuenta de que se reinfectaron de covid. Foto: Grupo Nación. Muchas personas se hacen la prueba por requisito y se dan cuenta de que se reinfectaron de covid. Foto: Grupo Nación.

Para ser visto como reinfecciones, estas personas tuvieron su segundo diagnóstico al menos 90 días después del primero.

Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional, dice que es probable que ese número de reinfecciones no sea nada en comparación a las que se han dado realmente.

“Cuando una persona se contagia de covid-19 el sistema inmunológico crea defensas contra el virus y si semanas, meses o años después el coronavirus vuelve a llegar, el organismo lo va a reconocer y los anticuerpos van a actuar. Si el sistema inmunitario creó una buena respuesta y está fuerte es probable que la persona se contagie pero no enferme, así que probablemente ni cuenta se dé que se volvió a contagiar”, dice Romero.

El experto asegura que muchas de las reinfecciones se descubren porque una persona va a salir del país o necesita hacerse la prueba de covid como requisito para algún trámite y se da cuenta que está contagiada de nuevo.

Si cuando se reinfecta las defensas están bajas la persona puede enfermar. Foto: Rafael Pacheco. Si cuando se reinfecta las defensas están bajas la persona puede enfermar. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

No hay que confiarse

El especialista dice que además de los anticuerpos que crea una persona que ya estuvo contagiada de covid, las vacunas contra la enfermedad también ayudan montones a que si se da una reinfección, sea leve.

“Los estudios demuestran que las personas que tuvieron covid y lo enfrentaron de forma positiva, sin haber tenido complicaciones y luego se pusieron las dos dosis de vacuna, desarrollan una respuesta buenísima contra el virus, sin embargo, yo no me confiaría y no dejaría de lado las normas sanitarias del uso de la mascarilla y el distanciamiento social porque si la segunda vez que llega el virus la persona está con las defensas bajas, podría afectarle más que la primera”, manifestó.

Además, hay que recordar que si una persona vacunada se contagia, no debería de enfermar gravemente, pero si puede pasar el virus a otras personas que estén o no vacunadas, lo que genera un riesgo.

“Es cierto que los contagios han bajado mucho en el país y eso debe alegrarnos, pero no confundirnos, la pandemia sigue presente y si dejamos las mascarillas y hacemos vida normal reuniéndonos con personas ajenas a nuestra burbujas sin tomar las medidas necesarias podríamos causar rebrotes de la enfermedad en todo el país”, aseguró el epidemiólogo.