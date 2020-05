“Lo peor que sucede estos días es la desinformación, el pueblo se enferma y no sabe qué hacer, no tiene claro a dónde ir o si debe quedarse en casa porque el gobierno no actúa, acá la primera que actuó a título personal fue la Iglesia católica que cerró los templos, pero no por obligación sino por iniciativa propia, le siguió la empresa privada, también sola.