Epidemiólogo: “Podríamos estar a las puertas de un nuevo brote de covid-19″

¿Estamos en Costa Rica frente a una nueva ola de contagios de covid-19? Podría ser.

La poca disminución de casos en la última semana y el aumento en las muertes y en las hospitalizaciones podrían ser las señales.

Así lo explica el epidemiólogo de la Universidad Nacional Juan José Romero, quien dice que es urgente que todos tomemos consciencia de la peligrosidad que supone la variante delta del coronavirus, que ya circula en el país y es tan contagiosa como la varicela.

Es importante que las personas no se confíen, y busquen ayuda médica cuando tiene síntomas de covid.

Los datos que dio este martes el Ministerio de Salud son reveladores; en la semana epidemiológica 30 (del 25 al 31 de julio) se detectaron 8.449 casos de covid-19, mientras que la semana 29 (del 18 al 24 de julio) fueron 8.684 (235 menos en la semana más reciente).

En cuanto a las muertes las cifras son estas: en la semana epidemiológica 29 hubo 69, mientras que en la 30 fueron 93. En promedio son 13 las personas que pierden la vida cada día a causa del virus.

En la semana epidemiológica 29, un total de 467 contagiados necesitaron ser internados y en la semana 30 fueron 498.

El epidemiólogo dice que la baja (de 235) en los contagios podría ser solo un espejismo.

“El asunto de los contagios no es tan confiable, mucha gente que tiene la enfermedad se queda en la casa jugándosela aunque no sea lo ideal, eso puede dar una falsa sensación de que hay menos contagios cuando en realidad no es así”, explica el experto.

La variante delta ha causado rebrotes en distintos países porque se contagia más fácilmente.

“Las muertes y las hospitalizaciones sí son números reales y objetivos y el que hayan aumentado da una señal clarísima de que la cosa no va bien. Esos datos nos dicen que podríamos estar a las puertas de un nuevo brote de covid-19″, dijo el especialista.

Agravan rápido

Romero nos recuerda que la variante delta es más “discreta” que las anteriores y que los síntomas más comunes --dolor de cabeza, de garganta, de cuerpo y en las articulaciones-- pueden confundirse con el inicio de una gripe quiebrahuesos.

“A estas alturas de la pandemia la gente no puede jugarse el chance de sentir esos síntomas y quedarse en la casa pensando que se le quita con una acetaminofén. Lo mejor es que vaya al ebáis, a la clínica o al hospital que le corresponda y diga que tiene síntomas de covid, más si saben que tuvieron exposición o contacto con algún contagiado”, recomienda el epidemiólogo.

“Hay que tomar en cuenta que con esta variante el paso de estar bien a agravar es mucho más rápido, así que no hay que hacerse el fuerte, si a la gente le empieza la tos necia o le empieza a faltar el aire, debe correr a un centro médico porque si se espera puede que no llegue a tiempo. Esa podría ser una de las razones por las que más personas están muriendo”, dijo.

Es urgente que se vacuna la mayor cantidad de personas para lograr la inmunidad de rebaño.

El experto dice que es fundamental, ahora más que nunca, aplicar al pie de la letra los protocolos sanitarios del lavado de manos, el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento social entre burbujas y nos recuerda que la variante delta está causando daños muy grandes en países como Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos, donde ya pensaban que iban de salida de la pandemia, que en el mundo ha causado más de 4 millones de muertes.

Y ni qué decir de China, donde han vuelto a confinar a millones de personas y están haciendo exámenes masivos por culpa de la misma cepa.

“Debemos tener presente que delta está causando rebrotes en países en los que gran parte de la población ya tiene las dos dosis de la vacuna anticovid. Ahora bien, en países como España se habla de que cerca de 85 o 90 de cada 100 personas hospitalizadas no han recibido el medicamento, lo que quiere decir que quienes ya tengan la vacuna corren un riesgo menor de enfermar de gravedad si se contagian del virus”, explica Romero.

En el caso de China, lo que se ha informado es que, al parecer, el hecho de que se hayan contagiado personas ya vacunadas revelaría que la vacuna producida por el país no es tan eficaz como otras.

Urge la inmunidad de rebaño

Lo mejor que todos podemos hacer --además de no bajar la guardia-- es buscar la manera de vacunarse para lograr lo antes posible la inmunidad de rebaño.

Este martes la CCSS informó por medio de un comunicado que hasta el momento se han puesto 3.424.278 dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La CCSS mantiene la vacunación abierta en todo el país.

De ese número, 2.573.189 corresponden a la primera y 851.089 la segunda, o sea, el esquema de vacunación completo. Solo la semana pasada se sumaron 230.383 pinchazos.

En la lucha contra el virus también es fundamental dejar de lado la falsa sensación de que por haber recibido una vacuna ya se es inmune, ya que ni siquiera con las dos se está a salvo del virus.

“Debemos ser responsables con nosotros mismos y con nuestras familias, si hasta el momento no estamos cumpliendo los protocolos como debe de ser, es momento de hacerlo, la pandemia no ha terminado”, dice Romero.