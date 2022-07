Epidemiólogo: “Vacuna anticovid es como tener Riteve, el carro está bien pero no nos libra de accidentes”

Esta semana arrancó la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna anticovid para mayores de 18 años y es importante que la población acuda al llamado de ponerse el medicamento, sobre todo en tiempos en los que el país está a ciegas sobre cómo va la pandemia.

El epidemiólogo de la UNA, Juan José Romero, explicó con un curioso ejemplo que aunque el ponerse todas las vacunas contra el coronavirus no garantizan que no se contagiará de la enfermedad, sí protege a quienes las reciben.

Esta semana arrancó la aplicación de la cuarta dosis en personas mayores de 18 años. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Ponerse todas las dosis de la vacuna contra el covid-19 es como llevar el carro a Riteve, usted cuando sale de ahí está seguro que el vehículo frena bien, tiene el motor en buen estado, las llantas están excelentes, las luces funcionan bien y eso lo hace sentir seguro a la hora de manejar.

“Sin embargo, si irrespetamos los semáforos, que vendría siendo como no usar mascarilla en lugares cerrados; si rayamos en curva, que sería como romper la burbuja y manejamos a más velocidad de la cuenta, que es como no lavarnos las manos con frencuencia, estaríamos comprando todos los números de la rifa para contagiarnos de covid, y nada nos garantiza que aunque estemos vacunados no vayamos a ir a dar al hospital o incluso a morir porque aunque sean menos, hemos visto casos de personas que han muerto por la enfermedad y estaban vacunadas”.

El especialista asegura que la vacunación es fundamental, pero debe ir de la mano con el respeto de los protocolos sanitarios.

Libertades peligrosas

El epidemiólogo dice que la ausencia de los reportes semanales que daba el Ministerio de Salud antes del hackeo a la CCSS, tiene la población a ciegas porque se le perdió el rastro al ritmo de contagios, hospitalizaciones y muertes.

“Hay gente que se agarra de que al vecino le dio covid y solo estuvo dos días en cama, al gordito conocido le dio y no tuvo que ir al hospital, al viejito que fumó toda la vida le dio y solo fue como una gripe y entonces se hacen a la idea de que ya la cosa no es tan seria y se dan libertades peligrosas como el ir a fiestas sin cuidarse, estar en espacios cerrados con otras personas sin mascarilla y eso lo que hace es aumentar los riesgos de contagio”, manifestó.

Aunque la gente se vacuna debe seguir respetando los protocolos sanitarios. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Pocos saben la realidad que se está viviendo en los hospitales, todos los días llegan muchas personas contagiadas del virus, el que ya no salgan las cifras en las noticias no quita la realidad, no debemos engañarnos pensando que el covid ya pasó”, comentó.

Romero concluyó diciendo que vacunarse es la mejor decisión que se puede tomar en este momento, pero que esa acción por si sola no es tan efectiva, debe ir acompañada de una conducta preventiva que respete los protocolos sanitarios.

“No debemos caer en una falsa sensación de seguridad solo por el hecho de estar vacunados, quien compra el discurso de que por haber recibido el medicamento ya no tiene que cuidarse no está en lo correcto”, expresó.