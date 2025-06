¿Es cierto que a la municipalidad de Paraíso le cayó otro millonario recibo de agua?

La bronca entre Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la municipalidad de Paraíso de Cartago está más que viva y se puede decir que creciendo.

¿Es cierto que a la municipalidad de Paraíso le cayó otro millonario recibo del agua? (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

AyA confirmó este jueves 26 de junio que a la muni paraiseña le cayó un nuevo recibo del agua por 50 millones de colones.

Hoy por hoy Paraíso tiene agua porque la Sala Cuarta está resolviendo varios recursos de amparo de vecinos de ese cantón.

“A hoy, la deuda de la Municipalidad de Paraíso por el servicio de agua supera los ¢3.466 millones", confirma el AyA.

El problemón del agua entre la muni de Paraíso y el AyA podrían terminar pagándolo los paraíseños. (Albert Marín)

Juan Manuel Quesada, presidente del AyA dice: “Alcahuetear a la Municipalidad es ilegal e injusto. Nuestra preocupación es que, si no paga, esas deudas las terminarán pagando todos los demás costarricenses que sí son responsables y cumplen con pagar sus servicios públicos”.

El AyA aclara que ellos le dan a la muni de Paraíso un servicio público de venta de agua; agua que la municipalidad revende a los vecinos del cantón.

“Lamentablemente, aunque esta omisión de pago podría perjudicar directamente a los propios vecinos del cantón, afectando a miles de hogares, familias, comercios, así como a centros de salud y educación, la municipalidad continúa negándose a cumplir con su obligación”, reconoce AyA.

La factura del agua que, según el AyA, le debe la municipalidad de paraíso, super los 3.400 millones de colones. (Cortesía/Cortesía)

La pregunta que se hace el AyA es: ¿Por qué la municipalidad no debería pagar? “Claro que no hay razón para no pagar, menos cuando le está cobrando el agua a sus clientes, los mismos vecinos del cantón”, añadió Quesada.

“Eximir a la Municipalidad de Paraíso de pagar por un servicio público que está recibiendo, sentaría un precedente nefasto para el país, espero que ese no sea el camino a seguir”, afirma la institución.