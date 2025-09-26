Nacional

¿Es cierto que el chocolate mejora el estado de ánimo?

Muchas personas comen chocolate cuando están tristes y esta es la razón

Por Hillary Chinchilla Marín
Andreas Cordero Ramírez en Hone Creek, Talamanca, ejerció más de 20 años como periodista, pero decidió volver a su amada tierra para emprender con chocolate 100% artesanal y natural. Su negocito se llama "Morena Clara".
La ciencia confirma que el chocolate sí puede mejorar el estado de ánimo. (Cortesía/Cortesía)

El chocolate, especialmente el chocolate negro con alto contenido de cacao, se ha relacionado con sensaciones de placer y bienestar.

Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, el cacao contiene sustancias bioactivas que estimulan la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores relacionados con el ánimo positivo.

Triptófano y serotonina

Uno de los compuestos más importantes presentes en el cacao es el triptófano, un aminoácido esencial que el cerebro utiliza para producir serotonina. Esta hormona se conoce como la “sustancia de la felicidad” por su papel en la regulación del humor, el sueño y el apetito.

El chocolate, entre más puro, es mejor. (Cortesía/Cortesía)

La National Library of Medicine (NIH) explica que una mayor disponibilidad de triptófano puede favorecer la sensación de bienestar y reducir la ansiedad.

El chocolate negro también es rico en flavonoides, antioxidantes naturales que mejoran el flujo sanguíneo cerebral. De acuerdo con un estudio publicado en la Frontiers in Nutrition, los flavonoides del cacao tienen efectos positivos en la memoria, la atención y el estado de ánimo

La teobromina y la energía

Otro componente del cacao es la teobromina, un estimulante más suave que la cafeína. Su consumo produce un ligero aumento de energía y vitalidad, lo que también puede influir en la percepción de bienestar, señala la Cleveland Clinic.

Moderación: la clave

Chocolate Sibö
Mucha gente consume chocoate en sus distintas formas (Cortesía)

Si bien el chocolate puede mejorar el estado de ánimo, los especialistas advierten que el efecto depende del tipo y la cantidad consumida. El chocolate negro (70% cacao o más) es el más recomendado por su menor cantidad de azúcar y mayor concentración de antioxidantes.

Consumirlo en exceso, en cambio, puede tener efectos contraproducentes, como aumento de peso o problemas metabólicos.

El chocolate sí puede contribuir a mejorar el estado de ánimo gracias a compuestos como el triptófano, la teobromina y los flavonoides. Sin embargo, la clave está en elegir chocolate con alto contenido de cacao y consumirlo con moderación para obtener sus beneficios sin riesgos para la salud.

06/09/2024 Barrio Escalante. El chef Ricardo Ruiz, de Casa Dominga Café, habló con Revista Dominical y mostró el proceso de los escudos de Costa Rica en chocolate que prepara para ofrecer con golosinas muy ticas, como tártaras, cajetas de leche en polvo y melcochas, en su interior. Foto: Rafael Pacheco Granados
El chocolate negro estimula la serotonina y contiene antioxidantes que favorecen el cerebro. (Rafael Pacheco Granados)
