¿Es cierto que el chocolate mejora el estado de ánimo?

El chocolate, especialmente el chocolate negro con alto contenido de cacao, se ha relacionado con sensaciones de placer y bienestar.

Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, el cacao contiene sustancias bioactivas que estimulan la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores relacionados con el ánimo positivo.

Triptófano y serotonina

Uno de los compuestos más importantes presentes en el cacao es el triptófano, un aminoácido esencial que el cerebro utiliza para producir serotonina. Esta hormona se conoce como la “sustancia de la felicidad” por su papel en la regulación del humor, el sueño y el apetito.

La National Library of Medicine (NIH) explica que una mayor disponibilidad de triptófano puede favorecer la sensación de bienestar y reducir la ansiedad.

El chocolate negro también es rico en flavonoides, antioxidantes naturales que mejoran el flujo sanguíneo cerebral. De acuerdo con un estudio publicado en la Frontiers in Nutrition, los flavonoides del cacao tienen efectos positivos en la memoria, la atención y el estado de ánimo

La teobromina y la energía

Otro componente del cacao es la teobromina, un estimulante más suave que la cafeína. Su consumo produce un ligero aumento de energía y vitalidad, lo que también puede influir en la percepción de bienestar, señala la Cleveland Clinic.

Moderación: la clave

Si bien el chocolate puede mejorar el estado de ánimo, los especialistas advierten que el efecto depende del tipo y la cantidad consumida. El chocolate negro (70% cacao o más) es el más recomendado por su menor cantidad de azúcar y mayor concentración de antioxidantes.

Consumirlo en exceso, en cambio, puede tener efectos contraproducentes, como aumento de peso o problemas metabólicos.

El chocolate sí puede contribuir a mejorar el estado de ánimo gracias a compuestos como el triptófano, la teobromina y los flavonoides. Sin embargo, la clave está en elegir chocolate con alto contenido de cacao y consumirlo con moderación para obtener sus beneficios sin riesgos para la salud.