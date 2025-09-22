¿Es malo tomar medicamentos con leche o café? Esto dice la ciencia (Kostikova Natalia/Shutterstock)

La forma en que se consumen los medicamentos puede influir en su efectividad. Tomarlos con agua es la recomendación habitual, pero muchas personas los ingieren con leche o café sin conocer los riesgos. Investigaciones médicas confirman que estos líquidos pueden alterar la absorción de algunos fármacos y reducir su eficacia.

La leche puede interferir con antibióticos

El National Health Service (NHS) del Reino Unido advierte que la leche y otros productos lácteos pueden afectar la absorción de antibióticos como las tetraciclinas y fluoroquinolonas. El calcio presente en los lácteos se une a las moléculas del medicamento e impide que se absorban correctamente en el intestino, disminuyendo su efecto terapéutico.

El café altera la absorción de algunos fármacos

Un estudio publicado en la revista European Journal of Clinical Pharmacology señala que la cafeína puede interactuar con medicamentos como ciertos antidepresivos, ansiolíticos y fármacos cardiovasculares. El café acelera el metabolismo de algunos compuestos y, en otros casos, potencia los efectos secundarios como nerviosismo, taquicardia o insomnio.

Famoso instituto recomienda:

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) recomienda ingerir los medicamentos con un vaso de agua, salvo que el médico indique lo contrario. En su guía de seguridad aclara que ni el café, ni la leche, ni los jugos cítricos son opciones adecuadas, ya que pueden modificar la biodisponibilidad del fármaco y causar efectos inesperados.

Consejos prácticos para tomar medicamentos

Utilizar siempre agua para ingerir los medicamentos.

Consultar con el médico si un fármaco tiene interacciones específicas con alimentos o bebidas.

Evitar leche, café, jugos cítricos y alcohol salvo indicación médica.

Seguir los horarios y dosis prescritas para asegurar la eficacia del tratamiento.

