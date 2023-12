¿Es necesario cambiar el sticker de Dekra antes del 31 de diciembre?

Recuerde cambiar el sticker de Dekra a tiempo. Foto: José Cordero. (José Cordero )

Muchos dueños de vehículos no han ido a cambiar el sticker de Dekra del 2023 por el del 2024, quizá porque no tienen claro si es obligatorio hacerlo.

Pues, es importante que los conductores sepan que si sus vehículos fueron inspeccionados por la empresa alemana Dekra a partir del 28 de octubre de 2022 y tiene una fecha de vencimiento en 2023, es necesario que haga el cambio de sticker.

La buena noticia es que aún le queda chance para que agende el cambio de la postal, porque ahora se necesita reservar un espacio para hacerlo.

La decisión de hacer el cambio de sticker sin necesidad de una revisión mecánica, es un intento por reducir las largas listas de espera y los tiempos para sacar una cita en Dekra.

No exponga a multas después del 1 de enero. Foto John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

Pero la empresa es muy clara en que solo pueden ir a solicitar la nueva postal, aquellos que ya fueron a revisión técnica con esta compañía, es decir, quienes hicieron su última revisión con Riteve están obligados a la revisión mecánica.

Si usted necesita sacar una cita para hacer el cambio de postal puede hacerlo ingresando aquí.

Es importante que no arranque el sticker hasta que ya tenga el nuevo.

También, tenga presente que el estar con la revisión técnica al día es necesario para pagar el marchamo 2024, así que mejor póngase al día para que no tenga que andarse escondiendo de los tráficos a partir del 1 de enero, porque podrían hacerle multa, tanto por no tener la revisión, como por no contar con el marchamo.