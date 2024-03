¿Es requisito para graduarse la Prueba Estandarizada Diagnóstica del MEP?

Papás y estudiantes, no se confundan ni dejen que nadie los confunda, la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica 2024, que inició este lunes 18 de marzo, sí es un requisito para poderse graduar de sexto grado.

Les vamos a explicar tal cual nos lo aclaró don Álvaro Artavia, director de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Nicole Gómez, de la Escuela Brasil de Santa Ana, se concentró totalmente en su Prueba Diagnóstica este 18 de marzo.

Al ser una prueba diagnóstica no tiene un valor como tal en la nota del estudiante, sin embargo, en los reglamentos del MEP sí está esta Prueba Diagnóstica como un requisito para poderse graduar, o sea, todos los estudiantes de sexto grado deben hacerla sí o sí, punto.

“Si un alumno de sexto grado actualmente no asiste a la Prueba Diagnóstica no va a poder recibir su título de sexto grado a final de año, porque es un requisito y por eso hay otras fechas más para poderla hacer, pero si en las fechas que vienen tampoco la hace, no se puede graduar. No suma en la nota, pero sí es requisito”, explica don Álvaro.

Dejando esto claro les confirmamos que entre este lunes 18 y el viernes 21 de marzo, 78.411 estudiantes de sexto grado, de 3.673 escuelas públicas y privadas del país, tanto diurnas como nocturnas, hacen la Prueba Estandarizada Diagnóstica 2024.

El examen tiene 120 preguntas repartidas en 30 preguntas por materia. Este lunes 18 de marzo fue Estudios Sociales; martes, Matemáticas; miércoles, Español y jueves, Ciencias.

“Nos preparamos con mucha anticipación para que este segundo año de la Prueba Nacional Estandarizada siga organizado y brindando información que permita hacer planes de recuperación de los aprendizajes, siempre desde un enfoque positivo de la evaluación”, asegura Karla Salguero Moya, viceministra Académica del MEP.