“Antes todo era muy diferente. Uno podía trabajar y con lo que me ganaba me iba al restaurante de paseo Colón, que era el que me quedaba más cerca. Para mí, la combinación ideal era el combo de dos piezas, la bebida la rendía al máximo porque no había ‘refill’ y eso me hacía muy feliz”, contó este vecino de San Antonio de Escazú.