Escuelita de 83 alumnos tuvo un heroico debut en los desfiles a Juan Santamaría

En un esfuerzo heroico, los estudiantes de la escuela de Carbonal de Alajuela armaron una banda y un grupo de bailes folclóricos para participar por primera vez en su historia en los desfiles a Juan Santamaría.

Cuatro meses de fundada tiene la banda de la Escuela de Carbonal. (Jorge Navarro para La Nación)

En diciembre del año pasado no había banda y los bailes folclóricos sí tenían más de año de prepararse, pero jamás pensando en desfilar un 11 de abril; sin embargo, este 2024 todo cambió, se esforzaron al máximo y, llenos de nervios, alegría y emoción, el debut fue por todo lo grande y exitoso.

Ashley Escobar Aguilar tiene 12 años y es parte del único grupo de sexto grado que tiene la escuela. La encontramos antitos del inicio de los desfiles hermosamente vestida con un traje típico que le rindió homenaje a nuestra bandera patria.

Por el momento, la banda solo tiene percusión y liras, pero piensan en grande y así lograr un grupo de al menos 30 integrantes. (Cortesía)

“Tengo dos años con el grupo de baile folclórico, pero jamás vinimos a un desfile tan grande como el de Juan Santamaría, no me lo imaginaba así de grande. La experiencia de bailar folclórico ha sido muy bonita, me encanta.

Ashley Escobar Aguilar tiene 12 años y por primera vez desfiló bailando con la Escuela de Carbonal. (Jorge Navarro para La Nación)

“Me levanté a las 4:30 de la mañana de los nervios y por dicha pude desayunar bien, creí que no iba a poder por los mismos nervios. Ya casi comenzamos a desfilar y estoy muy motivada y alegre de ver a mi escuela diciendo presente, sé que no será la última vez”, nos contó Ashley, quien quiere ser doctora cuando sea grande, previo al inicio.

Sebastián Loría es un vecino de Carbonal y está a cargo del grupo folclórico, andaba de arriba para abajo vigilando que todo estuviera perfecto en los niños que iban a bailar para Alajuela y todo el país.

Los desfiles arrancaron a las 8 de la mañana al costado del parque Juan Santamaría. (Jorge Navarro para La Nación)

“A la escuela llegó una nueva directora con mucha energía e ideas y comenzamos a trabajar para ayudarle a los niños a crecer en la parte artística, que es fundamental en un crecimiento integral. Es muy bonito ver a una escuela pequeña, rural, participando a la par de grandes instituciones. Son 12 niños de entre 8 y 12 años. Están nerviosillos, pero alegres”, reconoció el profe.

Siria Arbizú, la directora de la escuela de Carbonal, andaba supercontenta por ver un sueño cumplido. “Me alegra demasiado que una escuela rural de 83 alumnos esté presente. En la mentalidad del ambiente escolar ni se pensaba en un desfile como el de Juan Santamaría, se veía como algo muy grande, que era para otras instituciones.

Unas 30 bandas de todo el país desfilaron este 11 de abril. (Jorge Navarro para La Nación)

“La conmemoración a Juan Santamaría siempre fue un sencillo acto en la escuela, pero ahora queremos que ellos experimenten cosas nuevas, se promocionen, conozcan y por eso hoy estamos aquí, creemos en nuestros alumnos y, como usted los ve, están felices”, afirmó la orgullosa directora.

Cargando un enorme bombo estaba Alexander López Loría, tenía una cara de felicidad enorme, también de ilusión, emoción y un poquito de nervios.

“Dormí muy bien, me desperté bien descansado a las cinco de la mañana. Cuando llegamos aquí, al parque de Alajuela, un compañero dijo que tenía nervios y me comenzaron a dar a mí también, pero ya se me olvidaron, ahora lo que quiero es que inicie el desfile para comenzar a demostrar lo bonito que tocamos en la banda de la escuela de Carbonal”, contó Alexander, quien será veterinario.

La Escuela Holanda llevó una linda carroza. (Jorge Navarro para La Nación)

Kevin Bonilla Vega, el director de la banda, comentó: “Hace cuatro meses no había banda. Felicito a los estudiantes porque desde enero comenzaron a trabajar pensando en debutar este 11 de abril. Es una banda nueva y este es nuestro primer desfile.

“Hablamos de una banda de 18 integrantes que están como usted los ve, superemocionados por hacer la primera presentación de su historia. Aquí hay niños que nunca en su vida habían tocado un instrumento musical y eso es lo realmente importante, acercar a los niños al arte y abrirles nuevos horizontes”.

Fiesta cumplió 168 años

Unos 30 centros educativos del país participaron en la conmemoración de los 168 años de la Batalla Rivas, para recordar con orgullo y fervor la campaña de 1856-1857 y las grandes acciones de los compatriotas y héroes nacionales.

La fiesta, a pesar de no disfrutarse el feriado, se vivió en grande en Alajuela. (Jorge Navarro para La Nación)

A las 7:30 a.m., en el parque Juan Santamaría, con la participación del vicepresidente de la República, Stephan Brunner, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, el alcalde de Alajuela, Humberto Soto, y 250 estudiantes alajuelenses, entre otros invitados, se realizó el acto oficial.

Como parte de esa ceremonia habló, en nombre de los estudiantes del país, Valentina Peña Sandoval, quien cursa el duodécimo año en el Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña de Alajuela.

El discurso de Valentina

“Hoy, compañeros estudiantes, los insto para que siguiendo el ejemplo de aquel joven de apellido Santamaría, nosotros tomemos las decisiones valientes que nos devuelvan a nuestra querida provincia y saquemos de nuestros centros educativos todo lo que nos impidan lograr nuestros sueños y metas, que seamos valientes y que la gesta heroica del tamborcillo valiente sea nuestra inspiración”, dijo en una parte de su discurso.

Valentina asegura que no sintió temor al dar su discurso ante las autoridades del gobierno y más de 250 estudiantes del país. (Jorge Navarro para La Nación)

Valentina es vecina de Alajuela centro, tiene 18 años y, como parte de la 12-8 del CTP Jesús Ocaña, lleva el técnico en Secretariado Ejecutivo.

Ella quiere estudiar Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad de Costa Rica o la Universidad Técnica Nacional.

“El discurso lo estudié una semana antes. Me gustó mucho la parte en la cual hablé de la forma en que este día, el 11 de abril, influye en nosotros los estudiantes, más que nada en las nuevas generaciones, de una forma tal que nos demuestra la importancia de siempre luchar por nuestros sueños”, comentó Valentina.

La estudiante aseguró que no le dio nervios dar el discurso porque siempre le toca darlos en los actos cívicos de su colegio, ya que es la presidenta del Tribunal Electoral Estudiantil.

Este 2024 se conmemoraron 168 años de la gesta heroica de Juan Santamaría. (Jorge Navarro para La Nación)

Durante la actividad en el parque alajuelense, se colocó una ofrenda floral frente al Monumento del Héroe Nacional Juan Santamaría, quien quemó el llamado mesón de guerra en Rivas, Nicaragua, el 11 de abril de 1856.

Luego del homenaje, arrancaron los desfiles, a las 8 a.m. El recorrido comenzó al costado oeste del Parque Juan Santamaría y finalizó en el monumento Fuente de la libertad, contiguo a la escuela Ascensión Esquivel.

Acá vemos a Juan Santamaría, representado por Josué Chamorro; Pancha Carrasco es Alysha González; Juanito Mora lo interpreta Saúl Arce, y el general Cañas es Isaac Arrieta, todosestudiantes de la escuela Ascensión Esquivel de Alajuela. (Jorge Navarro para La Nación)

Un total de 3.696 estudiantes, de 28 bandas estudiantiles y comunales, llenaron de música, bailes y fervor las calles alajuelenses, entre estas, por primera vez, con total orgullo tocó la de la escuela de Carbonal.